"И врага не надо". Женщина, не пускавшая маму с ребенком в укрытие в Киеве, возмутила украинцев (видео)

"Охранницу" не разжал даже плач ребенка

Во время массированной атаки на Киев 25 ноября в обустроенную комнату одного из укрытий в Подольском районе местные жители не пускали людей. По словам женщины, не пускавшей маму с ребенком, они там "сделали все для себя".

Что нужно знать:

Россия ночью и утром массированно атаковала Киев ракетами

Женщина с ребенком пыталась попасть в обустроенную комнату одного из укрытий, но ее остановила "охранница"

Туда пускали только своих, остальные вынуждены были сидеть в коридоре укрытия

Видео скандала опубликовал Telegram-канал "Реальний Київ". Он возник между женщиной с ребенком, которая хотела пройти в обустроенную комнату и пожилой женщиной, что не пускала ее туда, аргументируя тем, что они (видимо, жители) обустроили эту комнату для себя.

Она буквально своим телом закрывала вход в комнату, женщину не разжалобил даже плач ребенка. Она так и не пустила маму с ребенком, хотя та была настроена очень решительно. Более того, другая женщина также просила, чтобы их пропустили.

Женщина, не пускавшая людей

Однако "охранница" не только не впустила их, но оскорбляла женщину, которая пыталась войти, называя ее "дурочка" и не только. На кадрах можно увидеть и других людей, оставшихся сидеть в коридоре. Вероятно, мама с ребенком была не первая, перед кем пожилая женщина захлопнула дверь обустроенной комнаты. Люди были вынуждены сидеть в коридоре подвала.

Как в сети отреагировали на инцидент

Видео активно комментируют, люди возмущены поведением пожилой женщины. Некоторые пишут, что в Киеве есть и другие укрытия "только для своих". Вот некоторые из комментариев:

С такими и врага не надо

Просто нужно было вызвать полицию

Я надеюсь ее привлекут к уголовной ответственности

Какое вы имели право делать "для себя"? Захват помещения?

У нас тоже было закрыто, потому что укрытие только для своих

Боже, люди животных пускают, а эта женщину с ребенком не пустила

Удары по Киеву 25 ноября — что известно

Прошлой ночью и ранним утром Россия устроила две атаки на Киев. Погибли шесть человек — двое в Днепровском районе (ночью) и четверо в Святошинском (утром). Еще 14 человек пострадали.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото в столичном метро, где люди вынуждены были ночевать из-за ракетной угрозы. К счастью, туда пускают всех, в отличие от "элитных" укрытий. Также он показал один из пострадавших домов.

Женщина с ребенком прячется от обстрелов в метро

Малыши вынуждены спать в подземке

Жители Киева спят в метро во время обстрелов

Как писал "Телеграф", вечером в понедельник, 24 ноября, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в эти дни и недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов.