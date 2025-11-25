Укр

"И врага не надо". Женщина, не пускавшая маму с ребенком в укрытие в Киеве, возмутила украинцев (видео)

Елена Руденко
Женщина, не пускавшая маму с ребенком в обустроенную комнату укрытия Новость обновлена 25 ноября 2025, 11:15
Женщина, не пускавшая маму с ребенком в обустроенную комнату укрытия. Фото Коллаж "Телеграф"

"Охранницу" не разжал даже плач ребенка

Во время массированной атаки на Киев 25 ноября в обустроенную комнату одного из укрытий в Подольском районе местные жители не пускали людей. По словам женщины, не пускавшей маму с ребенком, они там "сделали все для себя".

Что нужно знать:

  • Россия ночью и утром массированно атаковала Киев ракетами
  • Женщина с ребенком пыталась попасть в обустроенную комнату одного из укрытий, но ее остановила "охранница"
  • Туда пускали только своих, остальные вынуждены были сидеть в коридоре укрытия

Видео скандала опубликовал Telegram-канал "Реальний Київ". Он возник между женщиной с ребенком, которая хотела пройти в обустроенную комнату и пожилой женщиной, что не пускала ее туда, аргументируя тем, что они (видимо, жители) обустроили эту комнату для себя.

Она буквально своим телом закрывала вход в комнату, женщину не разжалобил даже плач ребенка. Она так и не пустила маму с ребенком, хотя та была настроена очень решительно. Более того, другая женщина также просила, чтобы их пропустили.

Женщина, которая не пускала людей в комнату в укрытии Киева 25.11.2025
Женщина, не пускавшая людей

Однако "охранница" не только не впустила их, но оскорбляла женщину, которая пыталась войти, называя ее "дурочка" и не только. На кадрах можно увидеть и других людей, оставшихся сидеть в коридоре. Вероятно, мама с ребенком была не первая, перед кем пожилая женщина захлопнула дверь обустроенной комнаты. Люди были вынуждены сидеть в коридоре подвала.

Как в сети отреагировали на инцидент

Видео активно комментируют, люди возмущены поведением пожилой женщины. Некоторые пишут, что в Киеве есть и другие укрытия "только для своих". Вот некоторые из комментариев:

  • С такими и врага не надо
  • Просто нужно было вызвать полицию
  • Я надеюсь ее привлекут к уголовной ответственности
  • Какое вы имели право делать "для себя"? Захват помещения?
  • У нас тоже было закрыто, потому что укрытие только для своих
  • Боже, люди животных пускают, а эта женщину с ребенком не пустила

Удары по Киеву 25 ноября — что известно

Прошлой ночью и ранним утром Россия устроила две атаки на Киев. Погибли шесть человек — двое в Днепровском районе (ночью) и четверо в Святошинском (утром). Еще 14 человек пострадали.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото в столичном метро, где люди вынуждены были ночевать из-за ракетной угрозы. К счастью, туда пускают всех, в отличие от "элитных" укрытий. Также он показал один из пострадавших домов.

Женщина с ребенком прячется от обстрелов в метро 25.11.2025
Женщина с ребенком прячется от обстрелов в метро
Люди прячутся в метро Киева во время российской ракетной атаки
Малыши вынуждены спать в подземке
Жители Киева спят в метро во время обстрелов РФ
Жители Киева спят в метро во время обстрелов

Как писал "Телеграф", вечером в понедельник, 24 ноября, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в эти дни и недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов.

#Киев #Скандал #Укрытие