Почему не стоит отжимать чайный пакетик? Об этом почти никто не знает

Эта привычка ухудшает качество напитка

Чай в пакетиках удобно и быстро заваривать, поэтому он является ежедневным выбором многих украинцев. Многие привыкли отжимать пакетик в чашку перед тем, как удалить.

"Телеграф" рассказывает, почему не нужно наматывать нитку пакетика на ложку, чтобы тщательно "выжать" его содержимое. Кажется, что это сделает напиток концентрированнее и вкуснее, но это ошибка.

Почему не стоит отжимать чайный пакетик

Дело в том, что когда мы отжимаем пакетик, пробывший в кипятке какое-то время, в чай попадает много дубильных веществ. В результате напиток становится горьким и менее полезным. Кроме того, если заварка в пакетике содержит ароматизаторы и красители, при его выдавливании их становится больше в напитке.

Чай в пирамидках

Чай в пакетиках — как правильно заваривать

Знатоки не советуют использовать кипяток (особенно для зеленого чая), температура воды должна быть 80-85 градусов. Пакет должен находиться в воде не более 3–5 минут. После этого времени нужно просто вынуть его из чашки не отжимая. Такой способ делает напиток максимально вкусным и полезным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего в СССР в поездах в чай добавляли соду. Этот странный лайфхак в те времена широко использовали проводницы.