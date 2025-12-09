Чому не варто відтискати чайний пакетик. Про це майже ніхто не знає

Ця звичка погіршує якість напою

Чай у пакетиках зручно та швидко заварювати, тому він є щоденним вибором багатьох українців. Багато хто звик відтискати пакетик у чашку перед тим, як видалити.

"Телеграф" розповідає, чому не треба намотувати нитку пакетика на ложку, щоб ретельно "вичавити" його вміст. Здається, що це зробить напій більш концентрованим та смачним, але це помилка.

Чому не варто відтискати чайний пакетик

Річ у тім, що коли ми віджимаємо пакетик, що пробув в окропі якийсь час, в чай потрапляє забагато дубильних речовин. В результаті напій стає гірким та менш корисним. Крім того, якщо заварка у пакетику містить ароматизатори та барвники, при його "вичавлюванні" їх стає більше у напої.

Чай у пірамідках

Чай у пакетиках — як правильно заварювати

Знавці не радять використовувати окріп (особливо для зеленого чаю), температура води має бути 80-85 градусів. Пакетик має перебувати у воді не більше 3–5 хвилин. Після цього часу треба просто вийняти його з чашки не відтискаючи. Такий спосіб робить напій максимально смачним та корисним.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого в СРСР в поїздах до чаю додавали соду. Цей дивний лайфхак в ті часи широко використовували провідниці.