Вы могли не догадываться. Зачем на крышке мази есть небольшая выемка (фото)

Производители позаботились, чтобы первое открытие тубы было удобным

Не все знают, для чего на крышке туб с мазями делают отверстие с коническим выступом. Он предназначен для того, чтобы открыть запаянную тубу.

"Телеграф" рассказывает, как это сделать. Тубы с мазями запаивают, чтобы сохранить и защитить препарат. Именно это позволяет убедиться, что мазь надлежащего качества.

Крышечки туб с мазями с прокалывателем

При первом использовании мембрану нужно проколоть, но для этого нет необходимости использовать посторонние острые предметы. Большинство производителей обо всем позаботились и разместили "прокалыватель" на обратной стороне крышки тубы. Однако он есть не на всех тубах, для открывания некоторых понадобится что-то острое.

Такой выступ делают на многих тубах

Как прокалывается новая запаянная туба мази с помощью крышки

Открутив крышку тубу нужно держать вверх запаянным носиком. Далее нужно вставить этот носик в отверстие на крышке с заостренным коническим выступом. Его форма специально повторяет размер отверстия тубы. Этот выступ нужно поставить в центр мембраны и с усилием провернуть. Выступ протыкает мембрану, теперь можно выдавливать мазь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретной функции отверстия на ручке сковородки. Многие даже не догадываются, зачем они.