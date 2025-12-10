Не любят делиться и отдавать: эти три знака Зодиака самые скупые и жадные

Некоторые люди особенно жадные, хотя и пытаются это скрывать

Жадность — это черта характера, которая присуща некоторым людям, чаще всего они не могут ничего с этим сделать. Бывает так, что на эту черту влияет знак Зодиака, под которым родился человек.

"Телеграф" рассказывает о самых скупых и жадных знаках Зодиака. Проверьте, есть ли среди них вы.

Как оказалось, в списке скупердяев три знака Зодиака — это Тельцы, Девы и Козероги, пишет Cafe Astrology. Узнайте о них детальнее.

Телец

Этот знак Зодиака управляется Венерой. Тельцы ценят свой комфорт и материальные бонусы и часто не готовы делиться своими благами с другими. У них сильно развито чувство собственности, поэтому им так тяжело что-то отдавать. Они очень неохотно расстаются с деньгами, так как они для Тельцов — средство достижения целей и обеспечения собственного комфорта.

Дева

Знак Девы управляется Меркурием. Представители этого зодиакального знака очень скрупулезны, дотошны и бережливы, особенно, если это касается денег. Их скупость может основываться на чрезмерной расчетливости и нежелании тратить деньги просто так. Они не любят непрактичные покупки и осуждают, если их делают близкие.

Козерог

Управляется Сатурном — планетой ограничений и структуры. Представители этого знака Зодиака очень практичны, целеустремленны и ориентированы на постоянное накопление денег. Их жадность может вытекать из страха потерять что-то ценное. Они все время находятся в состоянии экономии и накопления средств.

