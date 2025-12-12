"Кошелек" или "гаманець": какое из слов пришло к нам из Европы, а какое из России?

Только один вариант правильный в украинском языке

В ежедневном общении мы часто не задумываемся, откуда взялись слова, которые мы используем. А некоторые из них имеют интересную историю и происходят из разных языковых традиций.

Например, два названия для предмета, в котором держим деньги, пришли к нам разными путями. Речь о "кошельке" и "гаманце". "Телеграф" рассказывает, какое из этих слов имеет европейские корни, а какое попало в украинский через русский язык.

Оба варианта обозначают небольшую сумку или кожаный футляр для хранения денег, документов и мелких ценностей. Однако их статус в современном украинском языке существенно отличается.

Слово "гаманець" зафиксировано во всех основных толковых словарях как нормативное. Его форма считается правильной для литературного языка.

Вместо этого "кошелек" в словарях имеет отметки "разговорное" или "устаревшее". Часть источников также указывает на его иноязычное происхождение.

Тюркские и восточнославянские корни

Слово "гаманець" имеет тюркское происхождение. Оно произошло от чаусского "хаман" и крымскотатарского "гамиян", что означало кожаный мешок для денег.

Основу слова составляет тюркское "hamiyan" (хамиян) — мешочек для денег. В украинском языке к этому корню добавился суффикс "-ець", который придает уменьшительно-ласкательный оттенок.

Таким образом образовалось слово "гаманець" — маленький мешочек или сумочка для денег. О древних связях с тюркскими языками свидетельствуют и синонимы: гаман, калитка, капшук, киса, мошонка.

Так выглядел кошелек в древности

Кошельки бывали разными

Другая история у слова "кошелек". Оно произошло от древнерусского "кошель", родственное со словом "кошь", что означало мешок или сумку.

В современный украинский язык это слово попало через русский — "кошелёк". Языковеды отмечают, что оно активно закрепилось в украинском пространстве на протяжении XIX-XX веков.

Его распространение связывается с административным и бытовым влиянием русского языка на украинское языковое пространство.

Что советует языковая норма

Современная украинская литературная норма четко определяет статус этих слов. "Гаманець" является рекомендуемым вариантом для всех стилей речи.

"Кошелек" не советуют использовать в публицистических и новостных текстах. Его можно употребить разве что в разговорном стиле или с определенной стилистической целью.

Следовательно, для официальной и литературной речи предпочтение отдается слову с европейскими корнями. Оно лучше отвечает нормам современного украинского языка.

