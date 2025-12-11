Держали в ужасе весь Харьков: каким необычным словом местные называли мошенников и не только

Три теории о необычном харьковском термине

В каждом городе есть слова, которые понимают только местные. Харьков не исключение: здесь столетиями бытовали свои изречения, пугавшие приезжих и удивлявшие соседей. Часто их суть проще, чем кажется на первый взгляд.

Но одно такое слово когда-то действительно держало в напряжении весь Харьков. Оно ушло из быта, но оставило заметный след в городской культуре. Речь о слове "ракло". "Телеграф" рассказывает, откуда оно взялось и что означало для горожан.

"Ракло" – это мелкий мошенник, аферист или вор. Именно так харьковчане веками называли тех, кто промышлял мелкими кражами и обманом.

Самая популярная версия связывает слово с Бурсацким спуском и бурсой святого Ираклия, которую сокращенно называли Раклием. В перерывах между уроками голодные бурсаки гурьбой врывались на базар, а торговки в панике прятали товар и кричали друг другу: "Ираклы идкт! Раклы!"

Студенты проносились торговыми рядами, хватая все, что успевали, а за ними звучали ругательства: "У-у-у, раклы проклятые! Да чтобы вам подавиться моим луком!" Правда, установить, был ли в бурсе кто-нибудь из руководителей с таким именем или прозвищем, не удалось.

Другая теория говорит о том, что слово могло появиться в Харькове после реформы 1861 вместе с волной переселенцев. Среди приезжих были не только честные люди, искавшие работу, но и криминальные элементы. Харьков как промышленный, торговый и транспортный центр привлекал преступников. Именно с этого времени слово "ракло" начинает появляться в местных газетах.

Вид на Бурсацкий спуск, открытка из коллекции Валерия Завершинского

Есть и третья версия, которую рассказывают как местную легенду. Голодные бурсаки действительно совершали налеты на торговцев Благовещенского базара, который размещался прямо под Бурсацким спуском. В шутку студенты называли свои набеги "подвигами Геракла", что впоследствии сократилось до более простого "ракла".

