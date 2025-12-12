"Кошельок" чи "гаманець": яке зі слів прийшло до нас з Європи, а яке — з Росії?

Лише один варіант правильний в українській мові

У щоденному спілкуванні ми часто не замислюємося, звідки взялися слова, якими послуговуємося. А деякі з них мають цікаву історію та походять з різних мовних традицій.

Наприклад, дві назви для предмета, в якому тримаємо гроші, прийшли до нас різними шляхами. Мова про "кошельок" і "гаманець". "Телеграф" розповідає, яке з цих слів має європейське коріння, а яке потрапило в українську через російську мову.

Обидва варіанти позначають невелику сумку або шкіряний футляр для зберігання грошей, документів та дрібних цінностей. Проте їхній статус у сучасній українській мові суттєво відрізняється.

Слово "гаманець" зафіксоване у всіх основних тлумачних словниках як нормативне. Його форма вважається правильною для літературної мови.

Натомість "кошельок" у словниках має позначки "розмовне" або "застаріле". Частина джерел також вказує на його іншомовне походження.

Тюркське та східнослов'янське коріння

Слово "гаманець" має тюркське походження. Воно походить від чавуського "хаман" та кримськотатарського "гаміян", що означало шкіряний мішок для грошей.

Основу слова становить тюркське "hamiyan" (хаміян) — мішечок для грошей. В українській мові до цього кореня додався суфікс "-ець", який надає зменшувально-пестливого відтінку.

Таким чином утворилося слово "гаманець" — маленький мішечок або торбинка для грошей. Про давні зв'язки з тюркськими мовами свідчать і синоніми: гаман, калитка, капшук, киса, мошонка.

Так виглядав гаманець у давнину

Гаманці бували різними

Інша історія у слова "кошельок". Воно походить від давньоруського "кошель", споріднене зі словом "кошь", що означало мішок або торбу.

У сучасну українську мову це слово потрапило через російську — "кошелёк". Мовознавці зазначають, що воно активно закріпилося в українському просторі протягом XIX-XX століть.

Його поширення пов'язують з адміністративним та побутовим впливом російської мови на український мовний простір.

Що радить мовна норма

Сучасна українська літературна норма чітко визначає статус цих слів. "Гаманець" є рекомендованим варіантом для всіх стилів мовлення.

"Кошельок" не радять використовувати в публіцистичних та новинних текстах. Його можна вжити хіба що в розмовному стилі або з певною стилістичною метою.

Отже, для офіційного та літературного мовлення перевага надається слову з європейським корінням. Воно краще відповідає нормам сучасної української мови.

