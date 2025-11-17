Что делать осенью с лавандой — 3 важных и простых шага

Лаванда осенью также нуждается в уходе. Есть три шага, которые необходимо сделать с лавандой до наступления холодов.

Чудесная ароматная лаванда — ее нежные синие соцветия очаровательно дополнят любую клумбу. Великолепно это растение выглядит в компании с розами, бархатцами, можжевельниками или с барбарисом.

Не все знают, что делать с лавандой осенью. Оставить как есть до весны — не выход, поскольку за зимние месяцы она может пропасть без ухода.

Важно: Лаванда — очень неприхотливое и выносливое растение, обожающее солнце и хорошо дренированную почву.

Что нужно сделать с лавандой до наступления морозов:

Обрезать на уровне чуть ниже соцветий. Слишком короткая обрезка противопоказана, в этом случае растение потратит массу сил и времени на восстановление, но и без обрезки лаванда будет загущаться и вырождаться. Вокруг лаванды следует убрать сорняки, слегка вскопать почву, обеспечивая хороший воздухообмен. Удобрить суперфосфатом и сульфатом калия или калимагнезией (по 30-50 грамм каждого удобрения на квадратный метр), слегка смешать с верхним слоем почвы, чтобы "минералка" оказалась в земле, а не на ее поверхности. Можно тут же замульчировать соломой или хвоей слоем до 10-13 см.

Отдельно заметим, что лаванда очень любит обрезку, но не кардинальную. Чтобы на протяжении многих лет иметь большой пушистый куст лаванды, следует за сезон аккуратно обрезать ее несколько раз, особенно после цветения.

