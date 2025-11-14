Это экологично и выгодно: превратите опавшие листья в ценное удобрение

Опавшие листья — это не только красивый ковер на земле. Из этого материала можно сделать ценное во многих смыслах удобрение.

Традиционно опавшие листья чаще всего утилизируют с помощью сжигания. Но вреда от этой процедуры в разы больше, чем пользы. Это и вредный дым-запах, и уничтожение полезной микрофлоры, и полное отсутствие эстетичности.

А вы знали, что есть три способа использования опавших листьев?

перегной или компост; укрытие зимующих растений; использование для теплых грядок.

Отличная альтернатива сжиганию — сделать из листьев перегной, который станет прекрасным удобрением для ваших грядок. В отличие от компоста листовой перегной можно сделать исключительно из одних листьев. И не надо думать, что он не такой полезный.

Перегной из листьев активно поддерживает полезные почвенные организмы, будь то дождевые черви, насекомые и микробы, тем самым стимулируя общую жизнеспособность и здоровье растений.

Вам также может быть интересно: Теплые зимы – рай для вредителей: когда и чем обработать сад и виноградник осенью

Как сделать перегной из листьев

Выберите, где будет храниться ваш перегной. Это может быть большой черный мешок для мусора, в котором делаются дренажные отверстия. Или обрезки сетки-рабицы, из которых можно собрать корзину. Или обыкновенный ящик для компоста.

В любое из этих сооружений накладывайте опавшие листья слоями, чередуя с небольшим количеством воды и любым азотным удобрением (карбамид, мочевина или любая селитра, которые ускоряют процессы разложения). Каждые две недели следует перемешивать эту смесь с помощью вил, при необходимости поливать водой. При этом происходит поступление кислорода в перегной, и весь образования удобрения ускоряется.

В периоды плюсовой температуры можно пролить компостную кучу специальными биопрепаратами-деструкторами типа триходермина. Это не только ускорит разложение листьев, но и обогатит будущий перегной полезными микроэлементами.

Все это не только благотворно отражается на местной экологии, но и позволяет сэкономить на покупке удобрений, которые сейчас стоят недешево.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как использовать в хозяйстве яичную скорлупу.