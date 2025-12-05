Лучшее, что можно сделать для хосты после первых заморозков

Хоста после первых заморозков нуждается в уходе. Что делать с этим растением, чтобы в будущем году хоста радовала вас и гостей вашего сада.

Садоводы уважают хосты за их принцип ухода "посадил и забыл", и за то, что это настоящие звёзды сада, способные создавать впечатляющее зрелище. Но как и у многих уличных растений их пышная зеленая листва начинает увядать с наступлением холодов — именно тогда наступает время для обрезки.

Хосты следует обрезать поздней осенью или в начале зимы, сразу после первых сильных заморозков. К этому времени листья становятся вялыми, приобретают желтый и даже коричневый цвет, а потом отмирают. Многие специалисты уверены, что обрезка в это время предотвратит появление болезней и вредителей, и ваши хосты весной снова будут пышными и красивыми.

Перед зимой хосты выглядят печально

После обрезки стоит заделать в грунт вокруг хосты удобрения с магнием, который обеспечивает мощный зеленый прирост, а также с фосфором для нарастания хорошей корневой.

Третье, что следует делать с хостой после первых заморозков, это укрыть ее лапником, сеном или агротканью, чтобы растение благополучно перезимовало.

