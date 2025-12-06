Что нельзя делать в декабре в саду

В первый месяц зимы в саду всегда найдется занятие, но есть определенные мероприятия, о которых в этот период времени нужно забыть

Декабрь — у садоводов это традиционное время для отдыха, но некоторым все равно не терпится взяться за работу. Вот только есть некоторые моменты, о которых не стоит забывать.

Есть садовые работы, которые в декабре выполнять не стоит — пользы от них не будет. Более того, некоторые из них могут даже навредить растениям в следующем сезоне.

Что в декабре делать в саду нельзя

Нет смысла обрабатывать сад фунгицидами. Низкие температуры создают условия, когда эта "химия" просто не способна работать. А если кора деревьев влажная от тумана и повышенной сырости — обрабатывай или нет, эффекта будет "ноль". Поливать и удобрять в морозы тоже нецелесообразно: сад готовится к зимовке, все процессы практически остановлены, поэтому пользы не будет. Чистить сад и огород от снега также не надо. Снег — это запас воды, особенно ценный там где летом была засуха. При этом снежный покров — это еще и укрытие почвы от мороза. Встряхивать деревья от снега нет нужды, потому что при этом можно сломать ветки, хрупкие от мороза.

