Что нельзя делать в декабре в саду
В первый месяц зимы в саду всегда найдется занятие, но есть определенные мероприятия, о которых в этот период времени нужно забыть
Декабрь — у садоводов это традиционное время для отдыха, но некоторым все равно не терпится взяться за работу. Вот только есть некоторые моменты, о которых не стоит забывать.
Есть садовые работы, которые в декабре выполнять не стоит — пользы от них не будет. Более того, некоторые из них могут даже навредить растениям в следующем сезоне.
Что в декабре делать в саду нельзя
- Нет смысла обрабатывать сад фунгицидами. Низкие температуры создают условия, когда эта "химия" просто не способна работать. А если кора деревьев влажная от тумана и повышенной сырости — обрабатывай или нет, эффекта будет "ноль".
- Поливать и удобрять в морозы тоже нецелесообразно: сад готовится к зимовке, все процессы практически остановлены, поэтому пользы не будет.
- Чистить сад и огород от снега также не надо. Снег — это запас воды, особенно ценный там где летом была засуха. При этом снежный покров — это еще и укрытие почвы от мороза.
- Встряхивать деревья от снега нет нужды, потому что при этом можно сломать ветки, хрупкие от мороза.
