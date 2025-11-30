Здесь живут потомки антов? Какие секреты может хранить небольшой городок в Украине

Населенный пункт получил свое название от племени, которое воевало против Аскольда, Дира и Олега

В Украине есть множество топонимов, происхождение которых кажется на первый взгляд непонятным, однако имеет поразительно интересную историю. Среди них – название небольшого городка Киверцы Волынской области.

"Телеграф" решил рассказать о возникновении названия этого населенного пункта. По предположениям историков, оно связано с древним племенем, которое воевало с Аскольдом и Диром.

Город Киверцы является центром одноименной городской общины, а до 2020 года был районным центром. По данным 2025 года здесь проживает 13,7 тысячи человек. Расстояние от Киверцев до Луцка по трассе составляет 16 км, а по прямой — 14 км.

Почему город называется Киверцы

Историки объясняют происхождение этого топонима связью с давним племенем тиверцев, которое в древности жило вдоль Днестра и в дельте Дуная. В конце XI – начале XII века под натиском кочевников тиверцы отходили все дальше на север и небольшими группами оседали на территории Волыни. Со временем название трансформировалось — и уже в измененном виде закрепилось за новым местом поселения.

Что известно о тиверцах

Первые упоминания о тиверцах относятся к середине IX века и встречаются в "Повести временных лет", где они фигурируют вместе с уличами. Как считают современные исследователи, это племя было потомками антов и входило в Антский союз. Основой их хозяйства было земледелие, но археологические находки свидетельствуют: это было развитое ремесленное сообщество, в котором работали кузнецы, гончары, ювелиры и оружейники.

Источники сообщают и о военной истории тиверцев. В Тверской летописи за 863 год описана борьба князей Аскольда и Дира с этим племенем, а уже в 885-м князь Олег вел войско против тиверцев и уличей. При этом позже тиверцы стали союзниками киевских правителей. Они участвовали в походах на Царьград вместе с князем Олегом в 907 году и с князем Игорем в 944-м, а к середине X века вошли в состав Киевского государства.

Антропологические исследования описывают тиверцев как носителей массивных широколицых черт — они заметно отличались от более узколицых жителей земель современной Румынии и Венгрии. Под давлением печенегов и половцев в X–XII веках тиверцы постепенно смещались на север и со временем растворились среди соседних племен эпохи Киевской Руси.

Сегодня о тиверцах напоминают лишь редкие летописные упоминания и несколько топонимов, в том числе Киверцы. Но именно такие детали помогают увидеть, как многослойна история украинских земель.

