Сегодня этот город с самым болезненным названием в Украине: как появилось Счастье в Луганской области

Здесь казацкая слобода превратилась в энергетический центр, а затем – в символ прифронтовой жизни

На берегу Северского Донца, в 15 километрах от Луганска, расположен город с названием, которое сегодня звучит как болезненная насмешка судьбы – Счастье. Когда-то здесь искали лучшей жизни беглецы от крепостного права, потом строили мощную теплоэлектростанцию региона.

А с 2014 года жители выживают под обстрелами и оккупацией. "Телеграф" расскажет о городе и его названии подробнее.

Когда название было обещанием

Легенда о происхождении названия уходит к концу XVII века. Беглые крестьяне из центральных губерний пересекали пограничный тогда Северский Донец, направляясь на свободные слободские земли. Они шли сюда "за счастьем" – спасаясь от крепостного права и ища свободы. Именно этот образ поиска лучшей судьбы и закрепился как официальное название поселения, хотя параллельно бытовал и Ковалинка – от фамилии местного помещика.

Церковь Святой Екатерины в Счастье

До начала ХХ века Счастье оставалось скромным селом с помещичьим имением и Свято-Екатерининским храмом, освященным в 1914 году. Советская власть создала здесь колхоз "Новая жизнь", закрыла церковь, а настоящую революцию в жизни села повлекла не идеология, а промышленность.

Рождение города энергетиков

В 1952 году началось строительство Луганской ТЭС – масштабного проекта, навсегда изменившего судьбу Счастья. Вокруг станции выросли бараки, "финские" домики для строителей, общежития. Популяция возросло в разы за считанные годы.

Луганская ТЭС

В 1963 году поселок официально стал городом с населением около 13 тысяч человек. Следующие десятилетия принесли типичную советскую застройку – многоэтажки, школы, больницу, стадион "Энергетик". Город жил ритмом теплоэлектростанции, которая давала работу, тепло, стабильность.

Стадион "Энергетик"

В довоенном Счастье было все для уютной жизни: Донец рядом, озера Чистое, Окуневое, Зимовное, леса, дачные массивы. Удобное транспортное расположение у железнодорожной станции Огородное делало его привлекательным промышленным городком на воде.

Когда название стало иронией

2014 год превратил географию в судьбу. Счастье оказалось на линии столкновения – город остался под контролем Украины, но рядом бушевали бои. Постоянные обстрелы, близость фронта, жизнь между двумя мирами стали новой реальностью.

Административно Счастье вывели из состава Луганска, затем сделали центром укрупненного района. Здесь обустроили КПВВ "Счастье" – контрольный пункт въезда-выезда, который должен стать гуманитарным коридором между подконтрольной Украине и оккупированной территориями. Название города на дорожных знаках выглядело все более сюрреалистично.

Блокпост в городе Счастье, 2014 год

Полномасштабное вторжение в 2022 году принесло новые разрушения и оккупацию. Российские войска на 80% уничтожили Счастье, обстрелы в нем не утихали. Город, где люди когда-то искали счастья и строили будущее, превратился в зону войны.

Парадокс названия

Сегодня Счастье – это больше, чем топоним на карте. Это символ того, как история может переписывать значение слов. Название, родившееся из надежды свободных людей, спустя столетие стало жестокой иронией для потерявших дом, покой, будущее.

Счастье в Луганской области – это напоминание о том, что самые простые слова могут нести тяжелые смыслы. И о том, что название, когда-то означавшее мечту, обязательно снова станет реальностью.

