"Глухой" город, ставший столицей. Что на самом деле означает название Глухова в Сумской области

Реальная история этого города намного интереснее любых легенд

Глухов на Сумщине – один из тех украинских городов, чье название давно превратилось в метафору. Каждая эпоха прибавляла свои смыслы к этому топониму.

А сегодня, когда Глухов живет в нескольких километрах от российской границы под постоянными обстрелами, его название приобрело новое, трагическое измерение. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Когда "глухое" означает "недоступное"

Самое простое объяснение названия – от слова "глухой", то есть отдаленное, труднодоступное поселение среди лесов и болот. Но археология разрушает эту романтическую версию: территория современного Глухова была плотно заселена еще с неолита, здесь находят следы скифских племен и укрепленные городища.

В эпоху Киевской Руси Глухов уже фигурирует как значительный город Черниговского княжества, расположенный на важном торговом пути. В это время первоначальное значение "глухой как отдаленный" постепенно сменяется новым – "глухой" как крепкий, неприступный для врага.

Этот образ крепости усиливает героическая оборона января 1664, когда город выдержал осаду польско-татарской армии короля Яна II Казимира. Нападающие так и не смогли взять Глухов – история, органично вписывающаяся в семантику названия как "неподвластной твердыне".

Столица, которая должна была стать "глухой провинцией"

После уничтожения Батурина в 1708 году Петр I переносит столицу Левобережной Гетманщины именно в Глухов. То, что казалось наказанием и ссылкой в "глухой уголок", превратилось в 56 лет политического расцвета.

В Глухове выбирают трех гетманов – Ивана Скоропадского, Даниила Апостола и Кирилла Разумовского. Здесь работает Генеральная военная канцелярия, готовится свод законов "Права, по которым судится малороссийский народ". Город становится не просто административным центром, а настоящей культурной столицей: здесь работает любительский театр, возводятся барочные храмы.

От ярмарок до заводов

В XIX веке Глухов переживает новую волну развития. Расположение на главном пути между Киевом и Москвой превращает его в крупный торговый центр Левобережной Украины. Город славится своими ярмарками с многотысячными оборотами, где торгуют зерном, скотом, тканями.

Семья Терещенко, известные украинские меценаты, финансирует развитие Анастасиевской церкви, учебных заведений и общественных сооружений. В конце века в город приходит железная дорога, окончательно интегрирующая его в экономическую систему региона.

Старая Анастасиевская церковь в Глухове

В советское время Глухов становится промышленным центром с машиностроительными, текстильными и пищевыми предприятиями. Здесь действует научный институт лубяных культур, а Глуховский педагогический институт (сегодня национальный университет имени Александра Довженко) еще с 1874 готовит учителей для всей Украины.

Учительский институт в Глухове

В 1992 году город официально отмечает тысячелетие своей истории, а в 1994 здесь создают государственный историко-культурный заповедник. Еще в 2009 году Глухов называли городом с чистым воздухом в Украине – на одного жителя здесь приходилось больше зеленых насаждений, чем требуют международные нормы.

Новая реальность прифронтового города

Полномасштабная война вернула Глухову его древнейшее значение – крепости на границе. В 2022 году город оказался в окружении с перебитой логистикой, дефицитом горючего и продуктов, а затем под регулярными обстрелами.

Пейзаж Глуховая

В 2024 году из-за статуса "обязательной эвакуации" Глухов потерял более трети населения, включая большинство детей. Но город продолжает жить: работают университеты, больницы, рынки.

Современный Глухов – это город, где название стало уделом. От "глухого" в значении удаленного – через "неприступного" во время осад – до "форпоста", который держится в нескольких километрах от вражеской границы.

