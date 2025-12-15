Воздушные тревоги в Украине будут объявлять по-новому: что изменится

Не все области охватит нововведение

На территории Украины вводится новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение. Разделение на районы ввели во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Это позволяет объявлять тревогу только там, где есть реальная угроза, а не по всей области.

Об изменениях сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Новый подход должен сократить продолжительность воздушных тревог в громадах, где нет опасности. Такое решение, отмечает она, давно просили бизнес и местные власти во избежание простоев в работе предприятий.

С новым подходом, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь занимает 8–15 секунд вместо нескольких минут, что повышает оперативность реагирования. Система прошла тестирование в 13 регионах и теперь расширена почти на всю страну.

"Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 суток без тревог", — сообщила Свириденко. По данным премьера в Сумской области, продолжительность тревог сократилась на 50 дней, в Харьковской — более чем на месяц в некоторых громадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дифференцированную систему начали запускать летом. В частности, в Харькове отчитывались, что количество тревог в городе уменьшилось на 40-50% по сравнению с областью.