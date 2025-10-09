Сирена больше не бесконечная? Изменила ли жизнь украинцев новая система тревоги

Мэр Харькова Терехов рассказал о плюсах новой системы оповещения

Применение дифференцированной тревоги в Украине оказывает положительное влияние на украинцев. Так как это не только облегчает некоторые вопросы, но и побуждает граждан прислушаться к оповещению опасности.

Что нужно знать:

Как изменилась жизнь харьковчан после введения дифференцированной тревоги

Какие недостатки в уведомлении об опасности по всей области сразу

Насколько уменьшилось количество тревог в Харькове

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, дифференцированная тревога оповещает граждан об опасности в определенных регионах, а не по своей области. Эта новая практика помогла снизить количество ложных тревог.

Харьковский мэр рассказывает, что тревога объявляется там, где существует реальная угроза обстрела, а не по всей области в целом. Ведь до этого город практически не мог существовать.

"Тревога в Харькове сегодня — это не фон, не бесконечная сирена. Это точный сигнал: опасность здесь, в городе. И люди реагируют — потому что доверяют", — говорит Терехова.

По его словам, по новому способу оповещения об опасности люди чаще спускаются в укрытие. Ведь раньше, когда тревога могла продолжаться весь день, люди привыкали к ней и не реагировали. При этом нарастало не только истощение граждан, но и риск опасности из-за реальной угрозы. К тому же, такая тревога негативно влияла на бизнес.

Теперь же, Терехов говорит, тревоги в городе стали на 40-50% короче, чем в области. Поэтому банки и бизнес работают дольше, помогая людям существовать и позволяет планировать день.

"Город дышит. Банки и бизнес работают дольше, люди могут планировать день. Это придает и стойкости, и надежды", — резюмирует мэр.

