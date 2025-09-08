Так и до инфаркта недалеко: в одном из регионов случайно объявили "радиационную опасность" на фоне воздушной тревоги

В приложении и на карте воздушных тревог появилось предупреждение о радиационной опасности

Вечером 7 сентября в Кропивницком в приложении "Воздушная тревога" пользователи могли наблюдать предупреждение о радиационной опасности. Однако, к счастью, оказалось, что это был просто сбой.

Об этом сообщили местные и украинские информационные каналы. Отдельно наличие небольшого сбоя в системе подтвердил руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

В 22:59 в приложении и на карте воздушных тревог на минуту появилось предупреждение о радиационной опасности. Параллельно в области раздавалась воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников врага. Появление сообщения о радиационной опасности привело к легкой панике в сети.

К счастью, спустя некоторое время руководитель Кировоградской ОВА объяснил, что произошла ошибка в приложении. Он заверил, что это просто программный сбой, а реальной радиационной угрозы в области нет.

"Друзья! В приложении "Воздушная тревога" произошел технический сбой. Угрозы радиационной опасности нет", — написал Райкович.

Это не первый случай такого сбоя за последние несколько недель. 20 августа радиационная тревога была объявлена в Полтавской области. Предупреждение о тревоге также оказалось ложным.

А 29 июля глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что в Запорожье якобы подскочил радиационный фон. Однако, как оказалось, панику разводили впустую — как выяснилось, радиационный фон в регионы был в пределах нормы, никакого повышения не зафиксировали.