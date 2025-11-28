Не показатель роскоши: почему в СССР в квартирах клали паркет-елочку

На момент массового строительства хрущевок хороших, безопасных и долговечных синтетических покрытий просто не существовало

Все, кто сталкивался с ремонтом и выбирал в напольное покрытие паркет, знает, что он хоть и выглядит весьма красиво, но обходится недешево и требует сложного ухода. Хотя ему отдавали предпочтение даже в СССР, ведь в наспех построенных хрущевках даже в те времена уже клали паркет "елочкой".

Что нужно знать:

Древесина для паркета считалась дешевым ресурсом

В СССР паркет считался атрибутом "культурного" городского жилья

Паркет, в отличие от линолеума или хрупкой плитки, достаточно легко можно было отреставрировать

Такой вид паркета в Советском Союзе был весьма популярен и выбирали его неспроста. Об этом пишет OBOZ.UA.

Доступность древесины

Советский Союз был "лесным" государством. Леса, которые занимали значительную часть площади, массово вырубали для обустройства дорог, строительства новых населенных пунктов и т.д. По этой причине В СССР не было недостатка древесины.

Более того, она во многом была отходом производства и считалась дешевым ресурсом, поскольку часто лесоповалом занимались заключенные, которым не платили за эту работу.

Но в то же время, во времена Советского Союза качественная химическая промышленность развивалась значительно медленнее. Таким образом, на момент массового строительства хрущевок (конец 50-х и 60-е года), хороших, безопасных и долговечных синтетических покрытий просто не существовало в промышленных масштабах.

Линолеум хоть и производился, но его было крайне мало. Да и к тому же, изготавливался он на тканевой основе с использованием фенольных смол, имел резкий неприятный запах и низкую износостойкость.

Таким образом, строительная промышленность отдавала предпочтение более дешевому и экологичному паркету. Хотя монтаж и уход за ним были значительно сложнее.

Стоит добавить, что были еще две альтернативы — крашеная доска и керамическая плитка. Но были свои нюансы — плитка была очень дорогой в производстве и не очень качественной – легко билась от удара чем-то тяжелым. А доска — ассоциировалась с сельскими домами, поскольку имена не слишком эстетичный вид.

Поэтому из всех напольных покрытий по всем параметрам выигрывал паркет.

Паркет-елочка. Фото: из открытых источников

Легкость в стандартизации

Еще в сталинские времена на пол клали художественный паркет со сложными узорами, а вот для "хрущевок" и более поздних "брежневок" уже использовали стандартизированный и максимально технологичный вариант.

Такой паркет был изготовлен их маленьких деревянных планок, их производство было поставлено на поток на деревообрабатывающих комбинатах. Это давало возможность использовать не только высококачественную древесину и относительно легко монтировать паркетное покрытие в помещениях различной площади.

Следующим шагом стал щитовой паркет. На заводах клеили паркетные плашки на основу из ДСП или дешевой доски. Такие щиты размером, например, 50х50 см, укладывать было значительно быстрее и проще, чем каждую плашку отдельно. Технология массового производства была направлена на удешевление и ускорение строительства.

Паркет-елочка. Фото: из открытых источников

Новый уровень

В 50-60-х годах массовое строительство имело не только утилитарную, но и идеологическую цель: дать каждой советской семье, которая часто жила в бараках или коммуналках, отдельную квартиру. Она должна была символизировать новый и более высокий уровень жизни.

Паркет, в свою очередь, считался атрибутом "культурного" городского жилья. Это был шаг вперед, стандарт благоустройства.

Паркет-елочка. Фото: из открытых источников

Долговечность паркета

Советская философия строительства во многом базировалась также на принципах практичности. Это означает, что из имеющихся ресурсов пытались буквально выжимать максимум.

Паркет, в отличие от линолеума или хрупкой плитки, достаточно легко можно было отреставрировать. Его циклевали (снимали верхний поврежденный слой лака и древесины) и покрывали лаком заново. Такую процедуру можно было проводить 5-7 раз, тем самым возвращая полу почти его первозданный вид.

А вот в 1980-е, когда Советский Союз уже был близок к распаду, начала стремительно развиваться химическая промышленность и линолеума тогда стали производить в достатке. И хотя он имел довольно неэстетичный вид, им стали покрывать полы во многих квартирах, чтобы упростить уход за жильем.

Паркет-елочка. Фото: из открытых источников

