Президент Украинского ПЕН, философ и публицист Владимир Ермоленко считает, что российский авторитаризм имеет историческую непрерывность от имперских времен до современной России и Путина:

Недавно со студентами Могилянки читали Астольфа де Кюстина. Автор книги "Россия в 1839 году" — пожалуй, наиболее честного и безжалостного описания имперской России от европейца.

О Кюстине я немного писал в "Текучих идеологиях". Французский аристократ XIX века, который искал в российской империи альтернативу идеалам Французской революции — а вернулся оттуда жестким критиком тирании

я всем нашим друзьям из Европы говорю: хотите понять, что такое путинизм — читайте Кюстина. Это лучший ваш эксперт по Путину и России, которого вы забыли. Ибо лучше поймет путина тот, кто увидит в пути постоянно повторяющийся симптом. Чертов круг.

любопытно, что сам Кюстин цитирует письма европейских дипломатов в Московию от XVI века (!), и говорит, что ничего с тех пор не изменилось.

следовательно, несколько почти случайных цитат:

- Что касается человеческого достоинства, то оно, знаете, в России неизвестно.

- Петербург – это военный лагерь, превращенный в город.

- От первого взгляда, когда я увидел русских придворных, меня поразило, с каким чрезвычайным смирением они выполняют свой долг вельмож; они просто высокопоставленными рабами.

- российский тип правления – это лагерный порядок, которым подменили устройство государства; это состояние осады, ставшее нормой

- Когда Петр I ввел то, что здесь называют "чином", то есть, когда он распространил военную иерархию на все управление империей, он превратил свой народ в армию немых, а себя провозгласил ее полководцем с правом передавать это звание своим наследникам…

– Иностранцы давно удивляются любви этого народа к своему рабству

- Среди этого народа, лишенного досуга и собственной воли, видишь только тела без душ, и содрогаешься от мысли, что на такое огромное количество рук и ног есть всего одна голова.

- …россияне вечно спешат, потому что вся их жизнь проходит в попытках пробиться в люди. Беззаботное наслаждение, то есть собственное наслаждение, без всякой цели, здесь чем-то неизвестно.

- притворная покорность кажется мне последней степенью низости, к которой может опуститься рабская нация; бунт или отчаяние, безусловно, были бы страшнее, но не такими позорными. Слабость, сдеградированная настолько, что она отказывает себе даже в праве пожаловаться – этому утешению для животных; страх, убаюканный еще большим страхом – это то моральное явление, от которого можно только плакать кровавыми слезами.

- Политический режим России не выдержал бы и двадцати лет свободного общения с Западной Европой.

- Что касается цивилизации, то до сих пор они (русские) удовлетворялись только ее видимостью; но если когда-нибудь они смогут отомстить за свою реальную неполноценность, они заставят нас жестоко поплатиться за наши преимущества.

- Следствием такого общественного устройства является настолько ожесточенная лихорадка зависти и настолько неустанное стремление удовлетворить свои амбиции, что русский народ стал неспособен ни к чему, кроме завоевания мира.

- Если непомерная амбициозность иссушает сердце отдельного человека, он вполне способен иссушить и мысль и затмить разум всей нации — вплоть до того, что заставит ее пожертвовать своей свободой ради победы.

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Вывод? "Экспертиза" по отношению к России в европейском мире есть. Мудрые люди там давно все поняли. Очень давно. Просто нужно найти их и перечитать

Читаем классиков

Источник: Facebook автора