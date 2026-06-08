Годами лежали без дела: CD и DVD-диски можно превратить в полезные и красивые вещи для дома

Из дисков можно сделать подставки, часы, украшения и не только

Старые компакт-диски и DVD, когда-то хранившие музыку, фильмы или фото, сегодня часто считают ненужными. Однако их не обязательно выбрасывать – в современном декоре и хендмейде они снова стали популярным материалом для творческих решений.

Благодаря блестящей поверхности и прочности диски можно легко превратить в полезные или декоративные вещи для дома. Детальнее о способах написали в "Los Andes 142".

Вот несколько простых идей:

Мозаика для декора – украшение рамок, горшков или зеркал. Подставки – стильные аксессуары для чашек и стаканов. Садовые украшения – элементы, отражающие свет и украшающие двор. Настенные часы – простое превращение в оригинальный декор. Праздничные украшения – гирлянды и блестящие элементы для вечеринок. Подставки под свечи или растения – защита поверхностей и декоративный акцент.

Что можно сделать с компакт-дисков и DVD. Фото: "Los Andes 142"

Изделия из старых компакт-дисков и DVD. Фото: "Los Andes 142"

Такие простые идеи помогают уменьшить количество отходов и одновременно создать уникальные вещи для дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что старые кружки можно не выбрасывать, а дать им вторую жизнь, превратив в полезные вещи для организации пространства и уюта в доме.