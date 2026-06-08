Даже если не поймали за руку? Как в "АТБ" могут наказать за кражу товара

Дальнейшие нарушение могут привести даже к уголовной ответственности

Охрана в супермаркетах "АТБ" может написать заявление в полицию на покупателя за систематические кражи. Даже если последний инцидент был урегулирован полюбовно, сотрудники магазина могут припомнить предыдущие нарушения.

Об этом рассказал Юрий Айвазян на портале "Юристы UA". Он ответил на вопрос пользовательницы, чья подруга регулярно "забывала оплачивать товар".

"Сегодня снова была такая же попытка, но остановила охрана. Товар был оплачен по чеку. Она написала что претензий к охране не имеет. Полицию не вызывали. Могут ли они подать заявление?", — спросила девушка.

В ответ на это юрист Айвазян объяснил, что согласно украинскому законодательству охрана "АТБ" сохраняет за собой возможность подать заявление в полицию даже за предыдущее кражи, если у нее имеются доказательства, например, видеофиксация правонарушения.

"Советую Вашей знакомой не совершать больше соответствующих действий, чтобы это не повлекло за собой уголовную ответственность", — отметил адвокат.

Напомним, ранее мы писали о том, что кассир "АТБ" назвал наиболее "бесящую" привычку покупателей.