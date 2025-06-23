5 вещей, которые покупают все, а пользуются 1 раз. На чем можно значительно сэкономить

Есть список вещей, которые покупаются и используются всего раз в год или даже дольше

Сэкономить средства можно на чем угодно, в частности на электротехнике, одежде и т.д., если перед покупкой подумать, действительно ли вы будете этим пользоваться. Ведь у каждого из нас есть такие вещи, которые мы покупаем с энтузиазмом, но потом они почти сразу теряют свою актуальность и просто пылятся.

"Телеграф" привел пять самых распространенных примеров покупок, без которых можно обойтись. Среди них не только одежда "на скидке".

Что есть в списке

Блендеры

Покупаются с идеей готовить полезные смузи или домашние соусы, но после нескольких попыток блендер обычно прячется в шкаф.

Сушилки для овощей и фруктов

Это может быть хорошая "инвестиция" в здоровый образ жизни, но процесс сушки занимает много времени, поэтому часто сушилка работает всего несколько раз.

Одежда "на скидке"

Привлекательная цена заставляет купить несколько вещей, которые вроде бы и нужны. Однако оказывается, что эти вещи либо не подходят по размеру, либо не вписываются в стиль, и быстро исчезают в шкафу.

Абонементы в спортзал

Все хотят быть в форме и покупают абонементы на полгода или год вперед. Но, к сожалению, мотивированность часто исчезает после первой недели, и абонемент превращается в недешевый билет в зал, который просто "сгорает".

Гаджеты-новинки

Каждый год, а то и меньше, на рынке появляются новинки – умные часы, фитнес-браслеты или другие аксессуары. Но к ним быстро теряется интерес, особенно если они оказываются неудобными или их функции не отвечают ожиданиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие привычки вытягивают из кошельков значительные суммы каждый день.