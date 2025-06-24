Без конфет на кассе можно сэкономить кругленькую сумму: как поддержать собственный кошелек

Большинство тратит свои средства на импульсивные покупки

Собрать средства можно, если следить за своим бюджетом и не покупать то, что вам не нужно или кажется пустяком – маленькая шоколадка, батончик или жевательная резинка у кассы.

Эта "мелочь" часто обходится вам в кругленькую сумму, передает "Телеграф". Продавцы знают, что импульсивные покупки – сильное оружие, особенно когда человек устал или просто стоит в очереди. Именно поэтому у касс размещают сладости, которые легко "запрыгнут" в корзину.

Представим ситуацию, когда вы бросаете в корзину батончик, маленькие салфетки, драже, которые находятся у кассы и стоят от 20 гривен. Если это происходит трижды в неделю, когда вы ходите за продуктами, то это уже 240 гривен в месяц, или почти 3000 гривен в год.

Які продукти є біля каси

А если совместить эти шоколадки, вафли или другие сладости с кофе "на ходу", то окажется, что значительная часть бюджета уходит "в воздух".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 5 вещей, которые покупают все, а пользуются 1 раз. Среди них есть не только одежда на скидке или ненужная техника в квартиру или дом.