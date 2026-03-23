В Украину могли ввезти опасного вредителя. Под угрозой сады, огороды и цветы на подоконнике
Он угрожает растениям как в закрытом, так и в открытом грунте
Опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс с начала 2026 года трижды обнаружен при проверке импортных грузов на границе. Он способен повреждать более 250 видов растений.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Зараженные партии уничтожили. В частности, западный цветочный трипс был обнаружен в грузах с листьями мангольда, салатом-латуком и цикорием.
Это один из самых опасных вредителей цветочных и декоративных культур. Также он наносит ущерб плодовым и овощным культурам. Наибольшую угрозу западный цветочный трипс составляет для растений, которые выращивают в закрытом грунте. Однако поражает и растения в открытом грунте.
Вредитель опасен для таких культур:
- фруктов: клубника, абрикос, персик, слива и т.п.
- овощей: томаты, огурцы, сладкий перец, горох и другие
- цветов: розы, гвоздики, хризантемы, герберы, гладиолусы
Под угрозой цветы на подоконнике и сад
Кроме того, западный цветочный трипс может поражать комнатные растения. Его называют "кошмаром цветовода", потому что вредитель чрезвычайно быстро размножается и способен быстро вырабатывать иммунитет к химикатам.
Также вредитель угрожает садам. Трипс прекрасно чувствует себя на открытом грунте, особенно в теплый и сухой период (июнь-август).
