Укр

В Украину могли ввезти опасного вредителя. Под угрозой сады, огороды и цветы на подоконнике

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Зараженные грузы уничтожили в огне Новость обновлена 23 марта 2026, 12:23
Он угрожает растениям как в закрытом, так и в открытом грунте

Опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс с начала 2026 года трижды обнаружен при проверке импортных грузов на границе. Он способен повреждать более 250 видов растений.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Зараженные партии уничтожили. В частности, западный цветочный трипс был обнаружен в грузах с листьями мангольда, салатом-латуком и цикорием.

Зараженные партии сожгли
В грузы мангольда обнаружили вредителя
Зараженная зелень
Это один из самых опасных вредителей цветочных и декоративных культур. Также он наносит ущерб плодовым и овощным культурам. Наибольшую угрозу западный цветочный трипс составляет для растений, которые выращивают в закрытом грунте. Однако поражает и растения в открытом грунте.

Западный цветочный трипс
Вредитель опасен для таких культур:

  • фруктов: клубника, абрикос, персик, слива и т.п.
  • овощей: томаты, огурцы, сладкий перец, горох и другие
  • цветов: розы, гвоздики, хризантемы, герберы, гладиолусы
Каким растениям угрожает западный цветочный трипс, инфографика
Кроме того, западный цветочный трипс может поражать комнатные растения. Его называют "кошмаром цветовода", потому что вредитель чрезвычайно быстро размножается и способен быстро вырабатывать иммунитет к химикатам.

Также вредитель угрожает садам. Трипс прекрасно чувствует себя на открытом грунте, особенно в теплый и сухой период (июнь-август).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине возникла новая угроза для виноградников.

Теги:
#Импорт #Угроза #Вредитель #Рослини