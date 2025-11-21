Новая угроза для виноградников: какое уникальное "колючее" насекомое появилось в Чернобыльском заповеднике (фото)

В Украине зафиксировали горбатку-бизона — вредителя, который имеет на спине шипы

В Чернобыльском заповеднике заметили необычное насекомое – горбатку-бизон, которая ранее прибыла сюда из Северной Америки. Оно получило такое название из-за особенной внешности.

Насекомое показали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Этот вид считается потенциально опасным для виноградников и плодовых деревьев.

Как выглядит уникальное насекомое

Что это за маленькое насекомое

Горбатка-бизон принадлежит к подряду цикад и выделяется характерным изгибом спины, напоминающим горб самца бизона. Длина взрослой особи не превышает 10 мм.

Ученые объясняют, что твердая передняя часть тела с боковыми шипами и острым отростком защищает насекомое от хищников. Благодаря этим отросткам оно выглядит как колючка, отпугивающая птиц и обеспечивающая естественную защиту.

Впервые горбатку-бизон заметили в Европе в 1912 году в Венгрии, куда она попала вместе с саженцами. В Украине вид появился примерно через полвека, вероятно, из-за потепления, и пока не наносит существенного вреда по сравнению с другими инвазивными насекомыми.

Горбатка питается соком деревьев и трав, среди которых вяз, ива, акация и плодовые культуры. Распространению вида способствуют североамериканские растения, в частности амброзия полыннолистная, золотарник канадский, клен ясенелистный и дикий виноград пятилистный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине заметили уникальное насекомое, которое очень красивое, но ядовитое.