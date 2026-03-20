Это растение отпугивает клопов и кротов: как его правильно посадить в огороде

Марина Ищенко
Вредители на огороде Новость обновлена 20 марта 2026, 16:59
Посадите этот куст сейчас, чтобы забыть о вредителях

Весенний сезон – идеальное время для обновления сада, и венгерские эксперты советуют обратить внимание на культуру, которая является настоящим "супергероем" на участке. Речь идет о смородине, в частности, ее черный сорт. Как оказалось, это растение не только дарит витаминный урожай, но и служит естественным щитом против самых распространенных садовых вредителей.

Почему стоит усадить смородину именно сейчас? Об этом расскажет "Телеграф". Отметим, что смородина – это не просто ягодный куст, а многофункциональный помощник садовода.

Борьба с вредителями без химии

  • Отпугивание кротов: Черная смородина имеет специфический запах (благодаря масляным железам на листьях), который очень не нравится кротам. Садоводы отмечают, что кроты пытаются обходить участки, где растут эти кусты.
  • Защита от клопов: Аромат растения также действует как естественный репеллент против садовых клопов, часто портящих другие культуры.
Универсальность в дизайне

Смородину можно выращивать не только как отдельные кусты, но и формировать из нее густые живые изгороди или даже небольшие штамбовые деревья. Живот из смородины не только защищает почву от ветра и создает тень, но и обеспечивает приватность вашего участка.

Советы по посадке и уходу

  • Время для посадки: Лучше высаживать кусты весной. Для каждого саженца рекомендуется готовить яму размером примерно 70х70х70 см, заполненную богатой питательными веществами почвой.
  • Место и полив: Растение любит умеренно влажную, слегка кислую почву. Поскольку корневая система смородины поверхностна, она чувствительна к засухе, поэтому регулярный полив до сбора урожая является обязательным.
  • Секрет обильного урожая: Ключом к успеху является правильная обрезка. Специалисты советуют ежегодно удалять старые (более 4-5 лет) и больные ветки, чтобы куст постоянно обновлялся и пропускал достаточно света до середины.

