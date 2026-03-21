Залейте это в пульверизатор — и тли в саду не будет до конца лета. Польский способ от вредителя

Татьяна Кармазина
Борьба со тлей Новость обновлена 21 марта 2026, 17:51
Борьба со тлей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нужно всего 100 мл одного аптечного средства

Март — решающий месяц для защиты сада. Пока почки еще не раскрылись, у садоводов есть шанс уничтожить вредителей до того, как они начнут поедать будущий урожай.

Мало кто знает, что тля не прилетает "ниоткуда" — ее яйца зимуют прямо на ветках ваших кустарников. Чтобы не бороться с полчищами насекомых летом, опытные садоводы используют проверенный способ профилактики, популярный в Польше.

Работа на опережение

Тля откладывает яйца осенью. Ранней весной из них вылупляются личинки, которые высасывают соки из молодых побегов, что может привести к гибели растения. Вместо агрессивной химии в марте эффективнее использовать парафиновое (вазелиновое) масло.

Как это работает?

Маслянистая пленка покрывает ветки, запечатывая дыхательные отверстия яиц и взрослых особей. Вредители просто не могут дышать и погибают еще до начала активной фазы.

Рецепт "парафинового" опрыскивания:

  1. Смешайте 100 мл масла с 5 литрами воды.
  2. Тщательно взболтайте и перелейте в пульверизатор.
  3. Опрыскайте ветви, побеги и прикорневую зону.
Важные правила

  • Проводите обработку во второй половине дня, когда нет прямых солнечных лучей.
  • Средство идеально подходит для плодовых деревьев, малины, ежевики, роз и самшита.
  • Не используйте раствор на молодой всхожей рассаде овощей — масло может повредить нежные листья.

