Залейте это в пульверизатор — и тли в саду не будет до конца лета. Польский способ от вредителя
Нужно всего 100 мл одного аптечного средства
Март — решающий месяц для защиты сада. Пока почки еще не раскрылись, у садоводов есть шанс уничтожить вредителей до того, как они начнут поедать будущий урожай.
Мало кто знает, что тля не прилетает "ниоткуда" — ее яйца зимуют прямо на ветках ваших кустарников. Чтобы не бороться с полчищами насекомых летом, опытные садоводы используют проверенный способ профилактики, популярный в Польше.
Работа на опережение
Тля откладывает яйца осенью. Ранней весной из них вылупляются личинки, которые высасывают соки из молодых побегов, что может привести к гибели растения. Вместо агрессивной химии в марте эффективнее использовать парафиновое (вазелиновое) масло.
Как это работает?
Маслянистая пленка покрывает ветки, запечатывая дыхательные отверстия яиц и взрослых особей. Вредители просто не могут дышать и погибают еще до начала активной фазы.
Рецепт "парафинового" опрыскивания:
- Смешайте 100 мл масла с 5 литрами воды.
- Тщательно взболтайте и перелейте в пульверизатор.
- Опрыскайте ветви, побеги и прикорневую зону.
Важные правила
- Проводите обработку во второй половине дня, когда нет прямых солнечных лучей.
- Средство идеально подходит для плодовых деревьев, малины, ежевики, роз и самшита.
- Не используйте раствор на молодой всхожей рассаде овощей — масло может повредить нежные листья.
