Залейте это в пульверизатор — и тли в саду не будет до конца лета. Польский способ от вредителя

Нужно всего 100 мл одного аптечного средства

Март — решающий месяц для защиты сада. Пока почки еще не раскрылись, у садоводов есть шанс уничтожить вредителей до того, как они начнут поедать будущий урожай.

Мало кто знает, что тля не прилетает "ниоткуда" — ее яйца зимуют прямо на ветках ваших кустарников. Чтобы не бороться с полчищами насекомых летом, опытные садоводы используют проверенный способ профилактики, популярный в Польше.

Работа на опережение

Тля откладывает яйца осенью. Ранней весной из них вылупляются личинки, которые высасывают соки из молодых побегов, что может привести к гибели растения. Вместо агрессивной химии в марте эффективнее использовать парафиновое (вазелиновое) масло.

Как это работает?

Маслянистая пленка покрывает ветки, запечатывая дыхательные отверстия яиц и взрослых особей. Вредители просто не могут дышать и погибают еще до начала активной фазы.

Рецепт "парафинового" опрыскивания:

Смешайте 100 мл масла с 5 литрами воды. Тщательно взболтайте и перелейте в пульверизатор. Опрыскайте ветви, побеги и прикорневую зону.

Важные правила

Проводите обработку во второй половине дня , когда нет прямых солнечных лучей.

, когда нет прямых солнечных лучей. Средство идеально подходит для плодовых деревьев, малины, ежевики, роз и самшита .

и . Не используйте раствор на молодой всхожей рассаде овощей — масло может повредить нежные листья.

С потеплением грибки и вирусы начинают действовать особенно активно. Ранее мы писали, как защитить розу от черной пятнистости.