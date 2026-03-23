В Україну могли ввезти небезпечного шкідника. Під загрозою сади, городи та квіти на підвіконні

Він загрожує рослинам як у закритому, так і у відкритому ґрунті

Небезпечний карантинний шкідник — західний квітковий трипс з початку 2026 року тричі виявлений під час перевірки імпортних вантажів на кордоні. Він здатний пошкоджувати понад 250 видів рослин.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Заражені партії продукції знищили. Зокрема західний квітковий трипс був виявлений у вантажах з листям мангольда, салатом-латуком та цикорієм.

Це — один з найнебезпечніших шкідників квіткових і декоративних культур. Також він завдає шкоди плодовим та овочевим культурам. Найбільшу загрозу західний квітковий трипс становить для рослин, що вирощуються в закритому ґрунті. Однак вражає й рослини у відкритому ґрунті

Шкідник небезпечний для таких культур:

фруктів: полуниця, абрикос, персик, слива тощо

овочів: томати, огірки, солодкий перець, горох та інші

квітів: троянди, гвоздики, хризантеми, гербери, гладіолуси

Яким рослинам загрожує західний квітковий трипс

Крім того, західний квітковий трипс може вражати кімнатні рослини. Його називають "кошмаром квітникаря", бо шкідник надзвичайно швидко розмножується і здатний швидко виробляти імунітет до хімікатів.

Також шкідник загрожує садам. Трипс чудово почувається на відкритому ґрунті, особливо в теплий та сухий період (червень–серпень).

