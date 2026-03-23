Не просто пикси: какая прическа подойдет многим женщинам и будет трендом весны

Известные американские актрисы уже попробовали на себе

Этой весной в мире причесок появился новый фаворит – стрижка "Трикси" (Trixie). Она стремительно становится главным трендом весенне-летнего сезона, обещая не только стильный вид, но и невероятный объем даже для самых тонких волос.

Об этом пишет Joy. "Телеграф" расскажет подробнее об этой прическе.

Что такое стрижка "Трикси"

Многие знакомы с классической стрижкой "пикси", но "трикси" — это ее более современная, более дерзкая и более объемная версия. Главное отличие заключается в текстуре и многослойности. В отличие от гладкого пикси, трикси сочетает в себе четкую форму с воздушными, слегка рваными краями. Благодаря особой технике стрижки слоями и намеренно растрепанной текстуре, волосы мгновенно выглядят более толстыми и пышными.

Кому она подходит всем

Стилисты называют "трикси" универсальным решением по нескольким причинам:

Для любой формы лица: благодаря дополнительному объему на макушке, она визуально удлиняет лицо, идеально подходящее для круглой формы.

Вариативность укладки: прическу можно носить как элегантно зачесанной назад с эффектом глянца, так и направленной вперед с густой текстурированной челкой.

Спасение для тонких волос: стрижка создана для того, чтобы создавать иллюзию густой шевелюры без лишних усилий.

Известность тренда подогрели голливудские иконы стиля. Первой на такое изменение имиджа отважилась Эмма Стоун, привлекая внимание к короткой длине.

Эмма Стоун

Однако настоящий взрыв в интернете привела Зендая, чья новая вариация "трикси" окончательно закрепила статус этой стрижки как "must-have" 2026 года.

Зендая

