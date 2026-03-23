Не просто піксі: яка зачіска підійде багатьом жінкам та буде трендом весни

Цієї весни у світі зачісок з'явився новий фаворит — стрижка "Тріксі" (Trixie). Вона стрімко стає головним трендом весняно-літнього сезону, обіцяючи не лише стильний вигляд, а й неймовірний об'єм навіть для найтоншого волосся.

Що таке стрижка "Тріксі"

Багато хто знайомий із класичною стрижкою "піксі", але "тріксі" — це її сучасніша, зухваліша та об'ємніша версія. Головна відмінність полягає в текстурі та багатошаровості. На відміну від гладкого піксі, тріксі поєднує в собі чітку форму з повітряними, злегка "рваними" краями. Завдяки особливій техніці стрижки шарами та навмисно розпатланій текстурі, волосся миттєво виглядає товстішим і пишнішим.

Кому вона підходить усім

Стилісти називають "тріксі" універсальним рішенням з кількох причин:

Для будь-якої форми обличчя: завдяки додатковому об'єму на маківці, вона візуально подовжує обличчя, що ідеально підходить для круглої форми.

Варіативність укладання: зачіску можна носити як елегантно зачесаною назад з ефектом глянцю, так і спрямованою вперед із густим текстурованим чубчиком.

Порятунок для тонкого волосся: стрижка створена для того, щоб створювати ілюзію густої шевелюри без зайвих зусиль.

Популярність тренду підігріли голлівудські ікони стилю. Першою на таку зміну іміджу наважилася Емма Стоун, привернувши увагу до короткої довжини.

Емма Стоун

Проте справжній вибух в інтернеті спричинила Зендая, чия нова варіація "тріксі" остаточно закріпила статус цієї стрижки як "must-have" 2026 року.

Зендая

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає новий тренд на руках і до чого тут Coca-Cola.