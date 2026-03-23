Чи грамотно ви пишете? Перевірте себе на знання української мови (тест)

Згадайте шкільні уроки солов’їної

Слід не лише говорити, а й писати українською мовою грамотно. Це проблема останніх років у зв’язку з розвитком технологій, коли мало хто пише ручкою, а в гаджетах помилки за нас виправляє Т9.

Ще одним викликом для деяких людей став новий правопис, що включає фемінітиви та відмову від дефісів у деяких випадках. "Телеграф" вирішив запропонувати вам тест із мережі, який зачіпає навіть синтаксис та фонетику.

Із запропонованих варіантів виберіть один на кожне запитання, а відповіді можна записувати на аркуші, щоб перевірити наприкінці.

Тест на знання української мови

Де немає помилки?

а) Нажаль

б) На жаль

в) На-жаль

г) На, жаль

Яке речення просте односкладне?

а) Спеції, приправи чи їх суміші здавна використовували на Сході.

б) Калина багата на вітаміни.

в) Ніч дихала грозою.

г) Він сіє хліб.

У якому варіанті всі слова потрібно писати разом?

а) ані/який, ко/трий, будь/який

б) аби/що, ні/в/кому, казна/скільки

в) бозна/кому, де/який, як/небудь

г) ні/скільки, аби/хто, де/кого

У якому варіанті всі слова пишуться із дефісом?

а) біт/година, інтернет/сайт, міні/комп'ютер

б) аграрно/сільський, учений/фізик, медико/хімічний

в) жар/птиця, фітнес/клуб, україно/фінський

г) віце/презедент, пів/Європи

З яким варіантом неможливо утворити фемінітив із суфіксом -ин-?

а) майстер

б) пілот

в) творець

г) кравець

У якому варіанті виділені літери означають однаковий звук?

а) водяТься, Танок, Танк

б) проШва, подоШва, просиШся

в) мигдаЛь, Ліс, поЛісся

г) проСьба, проліСок, протиСтояння

Правильні відповіді у тому порядку, у якому розташовувалися питання: б, а, г, б, б, в.

