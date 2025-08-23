Никогда не покупайте их в магазине: 5 самых опасных продуктов

Внимание обращайте не только на срок годности

Каждый день в рационе людей могут быть опасные продукты, которые лучше не покупать и не есть. Однако есть определенный перечень, который ни в коем случае нельзя употреблять.

Об этом рассказал известный кандидат химических наук Глеб Репич, опубликовав видео в Тик Ток. По его словам, есть только 5 продуктов, которые 100% нельзя есть никому.

Самые опасные продукты

Гнилые овощи, фрукты и т.д. Все, что начало гнить и имеет соответствующие признаки – сладковатый запах, изменение цвета, консистенции. Грязные продукты. Речь идет не только об овощах или фруктах, ведь любые продукты, имеющие грязь опасны. Поэтому все, что можно помыть перед потреблением моем в проточной воде. Это не касается уже готовой пищи, полуфабрикатов и т.п. Просроченные продукты. Любая пища, срок годности которой уже подошел к концу, опасна. И не только из-за угрозы порчи, но и из-за возможности развития плесени или других бактерий. Продукты, которые могут вызвать аллергию у конкретного человека. Здесь речь не идет о полном исключении арахиса или орехов из рациона, ведь аллергены у каждого организма индивидуальны. Продукты, которые человек не любит. Сюда может входить и рыба, и авокадо, и чипсы.

Заметим, что многие продукты, которые называют в сети опасными, таковыми не являются. Небольшое количество вафель, торта или даже колы не навредит организму. Конечно, здесь речь не идет о людях с метаболическими болезнями или нарушением работы желудочно-кишечного тракта.

