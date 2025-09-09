Не покупайте этот перец. Как отличить овощ, способный серьезно навредить

Есть секреты, которые помогут выбрать хороший перец

В Украине продолжается сезон овощей, золотое время, чтобы насытить организм полезными веществами перед зимой. Однако овощи нужно уметь выбирать, чтобы избежать тех, что вместо пользы грозят проблемами: рассказываем, как выбрать сладкий перец.

Сладкий перец – это очень полезный овощ, богатый витаминами (особенно витамином С) и минералами. Однако, если его неправильно выращивали, он может навредить.

Перец содержит много витамина С

Какой перец нельзя употреблять в пищу

Нитратный перец. Нитраты (соли азотной кислоты) используются в качестве минеральных удобрений для ускорения роста растений. Они безвредны в разумных дозах, но если при выращивании перца нитратами злоупотребляли, от таких плодов лучше отказаться.

Дело в том, что безвредные нитраты в организме человека под влиянием микрофлоры превращаются в нитриты. Именно они наносят вред организму: препятствуют транспортировке кислорода в крови и образуют нитрозамины – мощные канцерогены, повышающие риск развития онкологических заболеваний.

Как отличить перец с избытком нитратов

Овощи, выращенные со злоупотреблением азотными удобрениями обычно более крупный и красивый. Неестественно большой размер и идеальная блестящая и гладкая кожура без изъянов — тревожный сигнал.

Также перец, выращиваемый с использованием избыточного количества "химии", может быть водянистым, а не упругим. Еще одним признаком чрезмерного содержания нитратов являются желтые или белые волокна в сердцевине, идущие от плодоножки.

Выбирайте перец, имеющий естественный цвет, нормальный размер и крепкую, упругую кожуру. Это поможет получить от него максимум пользы и избежать рисков.

