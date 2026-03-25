Не мочити, не чухати, не кричати. Українці наклепали мемів про відмову від проби Манту

Іде ціла епоха, повна "страшилок"

Україна відмовляється від проби Манту, з квітня поступово впроваджуватимуться більш ефективні методи виявлення туберкульозу, зокрема тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ). Українці вже наробили мемів з цього приводу.

Долучився й "Телеграф" — ми також створили кілька смішних картинок щодо відмови від проби Манту. Про те, що вона йде у минуле, під час брифінгу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, пише "Укрінформ".

Як відомо, вважалося, що пробу Манту не можна мочити. Це було справжньою мукою — бо три дні треба було примудритися помитися так, щоб не намочити "подряпинку" на руці.

Більшість жартів на тему Манту та її скасування побудовано саме на цьому. Хоча, насправді думка, що мочити Манту не можна — міф. Однак він дуже щільно засів у головах та завдав чимало неприємностей дітям. Це добре пам'ятають ті, хто сьогодні вже дорослий.

"Телеграф" пофантазував на тему, як ті, хто ще застав часи "не можна мочити Манту" колись, вже старенькими, розповідатимуть про це своїм нащадкам. Для них ця епоха буде такою ж далекою, як часи неандертальців.

Також ми зібрали меми на тему Манту у мережі. Вони також згадують, як страшно було колись намочити Манту.

Україна відмовляється від проби Манту — що відомо

Проба Манту – це діагностичний тест, який визначає інфікованість туберкульозом. Проба Манту — не вакцина, оскільки туберкулін не містить ні живих, ні вбитих мікобактерій та не виробляє імунітет до туберкульозу. Це внутрішньошкірна проба, тобто препарат вводять між шарами шкіри шляхом невеликого проколу.

Зараз Україна впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Зокрема тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ), який дозволяє виявляти хворобу, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше.

