Лишитесь достатка и удачи вмиг. Что нельзя делать 28 марта, чтобы не оказаться в нужде

Не вздумайте сегодня делать 5 вещей

В эту субботу, 28 марта, православные верующие и греко-католики по новому церковному стилю вспоминают преподобного Илариона Нового, который жил в VIII веке.

С ранних лет Иларион стремился к монашеской жизни. В молодости он ушел в монастырь, где многие годы проводил в уединении и молитве. За преданность духовным подвигам его рукоположили в пресвитеры, а затем избрали игуменом Пеликитского монастыря, расположенного недалеко от пролива Дарданеллы на территории современной Турции (монастырь был разрушен и сожжен в XIX веке).

Согласно преданию, молитвы преподобного изгоняли бесов, исцеляли больных, успокаивали бури, защищали поля от вредителей и приносили рыбу в сети рыбаков. Во время одного богослужения Иларион вместе с 42 монахами был схвачен византийским полководцем Михаилом Лаханодраконом, подвергнут пыткам и казнен.

В этот день на Руси собирали первые цветы мать-и-мачехи. Считалось, что они помогают исцеляться от болезней, укрепляют здоровье и придают жизненные силы. Цветы заваривали и пили как лекарство или для профилактики.

Народные приметы 28 марта

Дождь, туман или иней утром обещают хороший урожай.

Сороки расположились на верхушках деревьев — скоро потеплеет.

Мать-и-мачеха уже цветет — лето будет теплым.

У кого именины 28 марта

Сегодня именины отмечает Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай и Степан.

Что нельзя делать 28 марта

Отказывать в помощи. Если кто-то просит о поддержке или подаянии, лучше помочь, иначе можно самому оказаться в нужде. Обманывать и сплетничать. Любая ложь 28 марта обернется против вас. Оставлять дом в беспорядке. Лучше сделать хотя бы легкую уборку, чтобы не прогнать удачу. Выворачивать карманы. Существовало суеверие, что если 28 марта вывернуть карманы (например, при стирке), можно лишиться достатка. Обижать птиц и животных. Нельзя разорять гнезда, кричать на скотину или охотиться — это сулит большие беды в семье.

В этот день, 28 марта, лучше избегать ссор и резких слов. В 2026 году праздник приходится на Великий пост, поэтому стоит отказаться от мяса, молочных продуктов и алкоголя.