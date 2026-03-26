Тюльпаны на деревьях начнут расти в одном из украинских городов (фото)

Татьяна Кармазина
Тюльпановое дерево Новость обновлена 26 марта 2026, 15:43
Тюльпановое дерево. Фото Коллаж "Телеграфа"

Город украсили 21 новым саженцем

Улицы города Ровно украсили экзотическими деревьями, известными своим уникальным цветением и быстрым ростом.

Как сообщают местные СМИ, на двух центральных улицах города появились молодые тюльпановые деревья. Сотрудники коммунального предприятия "Трест зеленого хозяйства" уже завершили высадку 21 саженца. В частности, 14 деревьев украсили улицу Соборную, а еще 7 – улицу Степана Бандеры.

Интересно, что город не тратил бюджетные средства на закупку растений — деревья передали благотворители. Городские чиновники искренне поблагодарили меценатов за вклад в экологию общества и улучшение эстетического облика улиц.

Фото: rivnepost.rv.ua

Почему именно тюльпановое дерево?

Фото: krona.co.ua

Лириодендрон (научное название растения) считается одной из красивейших декоративных культур в мире. Цветы по форме и размеру очень напоминают обычные тюльпаны, а листья имеют необычную лировидную форму. Осенью они окрашиваются в яркий золотисто-желтый цвет.

Фото: ieenas.org

Эти деревья быстро растут, почти не болеют и отлично чувствуют себя в городских условиях. Они хорошо выдерживают загазованность. Цветут в мае-июне, обычно начиная с 8-15-летнего возраста. Плоды созревают в октябре, сообщает Институт эволюционной экологии НАН Украины.

Фото: raiskikytochok.com.ua

Отметим, что Ровенская область славится не только красотой деревьев. Осенью жительница похвасталась уловом гриба-гиганта, которого отыскала в местном лесу.

