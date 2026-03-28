Втратите достаток та удачу вмить. Що не можна робити 28 березня, щоб не опинитися у злиднях
Не здумайте сьогодні робити 5 речей
Цієї суботи, 28 березня, православні віряни та греко-католики за новим церковним стилем згадують преподобного Іларіона Нового, який жив у VIII столітті.
З ранніх років Іларіон прагнув чернечого життя. У молодості він пішов у монастир, де багато років проводив на самоті та молитві. За відданість духовним подвигам його висвятили у пресвітери, а потім обрали ігуменом Пелікітського монастиря, розташованого неподалік протоки Дарданелли на території сучасної Туреччини (монастир був зруйнований і спалений у XIX столітті).
Згідно з переказами, молитви преподобного виганяли бісів, зцілювали хворих, заспокоювали бурі, захищали поля від шкідників та приносили рибу у сітки рибалок. Під час одного богослужіння Іларіон разом із 42 ченцями був схоплений візантійським полководцем Михайлом Лаханодраконом, закатований і страчений.
Цього дня на Русі збирали перші квіти мати-й-мачухи. Вважалося, що вони допомагають зцілюватися від хвороб, зміцнюють здоров’я та надають життєвих сил. Квіти заварювали та пили як ліки або для профілактики.
Народні прикмети 28 березня
- Дощ, туман чи іній зранку обіцяють хороший врожай.
- Сороки розташувалися на верхівках дерев – скоро потеплішає.
- Мати-й-мачуха вже цвіте – літо буде теплим.
У кого іменини 28 березня
Сьогодні іменини відзначає Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола та Степан.
Що не можна робити 28 березня
- Відмовляти у допомозі. Якщо хтось просить про підтримку чи милостиню, краще допомогти, інакше можна самому опинитися в нужді.
- Обманювати і пліткувати. Будь-яка брехня 28 березня обернеться проти вас.
- Залишати дім у безладі. Краще зробити хоча б легке прибирання, щоб не прогнати удачу.
- Вивертати кишені. Існували забобони, що якщо 28 березня вивернути кишені (наприклад, при пранні), можна втратити достаток.
- Ображати птахів і тварин. Не можна розоряти гнізда, кричати на худобу чи полювати — це обіцяє великі біди в сім’ї.
Цього дня, 28 березня, краще уникати сварок та різких слів. У 2026 році свято припадає на Великий піст, тому варто відмовитися від м’яса, молочних продуктів та алкоголю.