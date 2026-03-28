Втратите достаток та удачу вмить. Що не можна робити 28 березня, щоб не опинитися у злиднях

Не здумайте сьогодні робити 5 речей

Цієї суботи, 28 березня, православні віряни та греко-католики за новим церковним стилем згадують преподобного Іларіона Нового, який жив у VIII столітті.

З ранніх років Іларіон прагнув чернечого життя. У молодості він пішов у монастир, де багато років проводив на самоті та молитві. За відданість духовним подвигам його висвятили у пресвітери, а потім обрали ігуменом Пелікітського монастиря, розташованого неподалік протоки Дарданелли на території сучасної Туреччини (монастир був зруйнований і спалений у XIX столітті).

Згідно з переказами, молитви преподобного виганяли бісів, зцілювали хворих, заспокоювали бурі, захищали поля від шкідників та приносили рибу у сітки рибалок. Під час одного богослужіння Іларіон разом із 42 ченцями був схоплений візантійським полководцем Михайлом Лаханодраконом, закатований і страчений.

Цього дня на Русі збирали перші квіти мати-й-мачухи. Вважалося, що вони допомагають зцілюватися від хвороб, зміцнюють здоров’я та надають життєвих сил. Квіти заварювали та пили як ліки або для профілактики.

Народні прикмети 28 березня

Дощ, туман чи іній зранку обіцяють хороший врожай.

Сороки розташувалися на верхівках дерев – скоро потеплішає.

Мати-й-мачуха вже цвіте – літо буде теплим.

У кого іменини 28 березня

Сьогодні іменини відзначає Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола та Степан.

Що не можна робити 28 березня

Відмовляти у допомозі. Якщо хтось просить про підтримку чи милостиню, краще допомогти, інакше можна самому опинитися в нужді. Обманювати і пліткувати. Будь-яка брехня 28 березня обернеться проти вас. Залишати дім у безладі. Краще зробити хоча б легке прибирання, щоб не прогнати удачу. Вивертати кишені. Існували забобони, що якщо 28 березня вивернути кишені (наприклад, при пранні), можна втратити достаток. Ображати птахів і тварин. Не можна розоряти гнізда, кричати на худобу чи полювати — це обіцяє великі біди в сім’ї.

Цього дня, 28 березня, краще уникати сварок та різких слів. У 2026 році свято припадає на Великий піст, тому варто відмовитися від м’яса, молочних продуктів та алкоголю.