Буде до +18 градусів, але … Якої погоди чекати українцям у перші дні квітня

Досить прохолодно буде в гірських регіонах

Перші дні квітня порадують українців досить теплою та стабільною погодою. Таке потепління буде обумовлене домінуванням циклону, але надходження скандинавських повітряних мас усе змінить.

Про це розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, тепла погода хоч й очікується на початку квітня, але її стабільність залежатиме від траєкторії і швидкості руху баричних утворень.

"Справжня весняна стабільність ще трохи затримується — теплі та комфортні періоди поки що будуть нетривалими. У тренді — традиційне похолодання перед Великоднем", — підсумував Постригань.

Яку погоду прогнозують на перші дні квітня

За даними Укргідрометцентру, з 1 квітня Україну чекає досить тепла, але хмарна погода. Так, стовпчик термометра показуватиме від +6 до +16 градусів вдень та до +9 градусів вночі. На заході України можливий невеличкий дощ. Найтеплішими днями синоптики називають 3 та 4 квітня, адже тоді температура повітря сягне позначки в +18 градусів.

Погода в Україні 1 квітня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні на початку квітня. Дані: Укргідрометцентр

Водночас портал Ventusky прогнозує ще більше тепло у перший тиждень квітня. Так, 2 квітня стовпчик термометра в центральних та східних областях вдень сягне позначки в +18 градусів, вночі опуститься до +6 градусів. При цьому в гірських регіонах можливе похолодання до +3 градусів вночі.

Погода в Україні 2 квітня. Дані: Ventusky

Протягом 3 квітня, попри досить теплу погоду до +14 градусів, майже всю Україну накриватиме сильна злива подекуди з грозами. Опади оминуть лише західні області.

Погода в Україні 3 квітня. Дані: Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують у Дніпрі на Великдень.