Штани или брюки? Как правильно говорить на украинском, чтобы не опозориться

Толковый словарь дает четкий ответ

Многие украинцы в быту используют слова "штани" и "брюки", хотя одно из них считается россиянизмом. Эту кальку можно увидеть не только в личном общении, но и в объявлениях.

Как отмечено в толковом словаре, на украинском правильно говорить "штани", а не "брюки". Второе слово – это не синоним первого, а калька с русского языка.

Хорошо демонстрируют это примеры из литературных произведений, ведь украинские писатели используют преимущественно "штани". Впрочем, "брюки" можно услышать во время общения суржиком.

Как правильно говорить: штани или брюки.

Примеры использования:

"Один усе закладався та й без штанів зостався",

"Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере",

"Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше".

К тому же слово "штани" в украинском языке — давнее. Его использовали в разных регионах Украины на протяжении веков, однако иногда заменяют интересными диалектизмами. К примеру, гаті или ногавиці. Добавим, что "штани" часто являются частью фразеологизмов:

протирати штани – ничего не делать;

як той реп’ях до штанів — приставучий;

без штанів під стіл бігати – в значении маленького ребенка.

