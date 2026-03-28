Покупаете кота в мешке. Какой главный минус квартир в старых советских домах

На выбор между старой и новой квартирой влияет не только возраст многоэтажки

При покупке квартиры возникает немало вопросов к новостройкам и советским домам. У них есть свои недостатки и преимущества, однако старые многоэтажки скрывают много нюансов.

Об этом "Телеграфу" рассказала Ирина Корчак, директор киевского ОСМД "Заречный 3-А".

По словам Святослава Павлюка, исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", основным плюсом в старых домах является возможность воспользоваться государственными программами и финансированием через ОСМД. То есть, если объединятся, они могут заменить трубы, утеплить стены и перекрыть крышу.

"Наличие ОСМД позволяет получить финансирование от Фонда энергоэффективности и других программ", — объясняет эксперт.

Однако Ирина Корчак, директор киевского ОСМД "Заричний 3-А", считает, что дома в возрасте 15-20 лет можно эффективно обслуживать только при наличии ремонтного фонда и активного управления. Тем более что советские хрущевки и панельные дома без ОСМД требуют значительных затрат и обычно не имеют осознанных владельцев. Конечно, старые 50-летние дома можно привести в порядок, если есть ответственный человек и необходимые ресурсы.

"Не советовала бы покупать и вкладывать средства в советское строительство, потому что там с коммуникациями настоящие проблемы", — объясняет Корчак.

Выходит, что на выбор между старой и новой квартирой влияет не только возраст дома, но и готовность жильцов заниматься его содержанием, наличием ОСМД, финансовых возможностей и качества инженерных систем. Впрочем, спрос на вторичку все равно остается высоким, потому что покупатель получает реальный объект, а не рискованную инвестицию в недострой.

