Тарифы одинаковые, а платежки разные? Сколько стоит "дешевая" квартира после первой зимы

При покупке квартиры в новостройке или старом жилищном фонде следует учитывать и то, что у них будет разная сумма коммуналки на выходе. При этом в основном площадь жилья может быть одинаковой, а вот энергоэффективность будет существенно отличаться.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

По словам эксперта, в Евросоюзе запрещено строить жилье ниже класса А, в то время как в Украине новостройки возводятся по стандарту С. Он уже устаревший на момент сдачи. Однако старые дома потребляют почти вдвое больше тепла, чем новые. Также в старом доме владельца ждут высокие счета за отопление.

"В большинстве старых домов потребление энергии — где-то на уровне 120-140 кВтч на квадратный метр в год. В новых домах по стандарту С — около 70 кВтч на квадратный метр в год. То есть почти вдвое разница между новым строительством и старыми домами", — говорит Павлюк.

То есть платежка за отопление в старой квартире будет значительно выше такой же площади в новом доме. При этом панельные дома, имеющие трещины на фасаде, будут иметь более высокие теплопотери, что будет увеличивать счет.

Утепление действительно спасает ситуацию, но требует вложений. Павлюк приводит пример, когда счет за отопление после термомодернизации уменьшался в четыре раза. Но для этого нужно провести энергоаудит, найти средства и организоваться с соседями – процесс не мгновенный и требует координации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему старые дома с ОСМД могут быть комфортнее современных высоток.