Купуєте кота в мішку. Який головний мінус квартир у старих радянських будинках

На вибір між старою та новою квартирою впливає не тільки вік багатоповерхівки

Під час покупки квартири виникає чимало питань до новобудов та радянських будинків. Вони мають свої недоліки та переваги, однак старі багатоповерхівки приховують багато нюансів.

Про це "Телеграфу" розповіла Ірина Корчак, директор київського ОСББ "Зарічний 3-А".

За словами Святослава Павлюка, виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України", основним плюсом у старих будинках є можливість скористатися державними програмами та фінансуванням через ОСББ. Тобто, якщо мешканці об’єднаються, вони можуть замінити труби, утеплити стіни та перекрити дах.

"Наявність ОСББ дає змогу отримати фінансування від Фонду енергоефективності та інших програм", — пояснює експерт.

Однак Ірина Корчак, директор київського ОСББ "Зарічний 3-А", вважає, що будинки віком 15–20 років можна ефективно обслуговувати лише за наявності ремонтного фонду та активного управління. Тим паче, що радянські хрущовки та панельні будинки без ОСББ потребують значних витрат і зазвичай не мають усвідомлених власників. Звісно, старі 50-річні будинки можна привести до ладу, якщо є відповідальна людина та необхідні ресурси.

"Не радила б купувати і вкладати кошти в радянське будівництво, бо там із мережами справжні проблеми", — пояснює Корчак.

Виходить, що на вибір між старою та новою квартирою впливає не тільки вік будинку, а й готовності мешканців займатися його утриманням, наявності ОСББ, фінансових можливостей і якості інженерних систем. Втім, попит на вторинку все одно залишається високим, бо покупець отримує реальний об’єкт, а не ризиковану інвестицію в недобудову.

