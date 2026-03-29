От холодных дождей до +21: когда Киеву готовиться к резкому изменению погоды

Зонтики точно не помешают

В Киеве в ближайшие дни прогнозируется существенное ухудшение погодных условий: температура понизится, а также начнутся продолжительные дожди. Однако после этого погода должна улучшиться — ожидается потепление до летних значений и увеличение количества солнечных дней.

По прогнозу "Meteo", дожди начнутся уже на следующей неделе. Они продлятся примерно 3-4 дня, после чего наступит перерыв. Следующие осадки ожидаются 6 и 10 апреля.

С 29 по 31 марта дневная температура составит примерно +8…+14 градусов, а ночью будет снижаться до +6…+7. Синоптики прогнозируют дожди каждый день.

Впрочем, такая прохладная и влажная погода продлится недолго. Уже ближе к середине следующей недели в Киев придет потепление, а осадки постепенно прекратятся. Температура поднимется до около +11 градусов.

В период с 6 по 9 апреля ожидается аномально теплая погода — до +17…+21 градуса. Будет больше солнечных дней, хотя местами возможны дожди. А в пятницу и субботу, 10-11 апреля, температура немного снизится — до +15 градусов днем и около +5 ночью, при этом в первый из этих дней прогнозируются осадки.

Когда испортится погода. Фото: Meteo

Почти такую же ситуацию прогнозируют в "Погода.Мета". Похолодание прогнозируется на понедельник–среду, 30 марта – 1 апреля. Днём температура опустится до около +6 градусов, а ночью — до +5.

С 2 апреля воздух начнет постепенно теплеть, однако до 7 апреля аномального потепления не ожидается. Максимальные значения днем будут достигать +14 градусов, а ночью — около +8.

Дождей также будет мало, преимущественно в первые дни периода — 30 марта и 1 апреля.

Когда пройдут дожди в Киеве. Фото: "Погода.Мета"

