Від холодних дощів до +21: Коли Києву готуватись до різкої зміни погоди

Парасольки точно не завадять

У Києві найближчими днями прогнозується суттєве погіршення погодних умов: температура знизиться, а також розпочнуться тривалі дощі. Однак після цього погода має стати кращою — потепління до літніх значень і збільшення кількості сонячних днів.

За прогнозом "Meteo", дощі почнуться вже з наступного тижня. Вони триватимуть приблизно 3-4 дні, після чого буде перерва. Наступні опади очікуються 6 та 10 квітня.

З 29 по 31 березня денна температура становитиме приблизно +8…+14 градусів, а вночі знижуватиметься до +6…+7. Синоптики прогнозують дощі щодня.

Втім, така прохолодна та мокра погода триматиметься недовго. Уже ближче до середини наступного тижня в Київ прийде потепління, а опади поступово припинятимуться. Температура підніметься до близько +11 градусів.

У період з 6 по 9 квітня очікується аномально тепла погода — до +17…+21 градуса. Буде більше сонячних днів, хоча місцями можливі дощі. А у п’ятницю та суботу, 10-11 квітня, температура трохи знизиться — до +15 градусів удень і близько +5 вночі, при цьому в перший із цих днів прогнозують опади.

Коли зіпсується погода. Фото: Meteo

Майже таку саму ситуацію прогнозують у "Погода.Мета". Похолодання прогнозується на понеділок–середу, 30 березня – 1 квітня. Удень температура знизиться до близько +6 градусів, а вночі — до +5.

З 2 квітня повітря почне поступово теплішати, однак до 7 квітня аномальних потеплінь не очікується. Максимальні значення вдень сягатимуть +14 градусів, а вночі — близько +8.

Дощів також буде замало, переважно в перші дні періоду — 30 березня та 1 квітня.

Коли йтимуть дощі у Києві. Фото: "Погода.Мета"

