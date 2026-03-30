Заморозки та зливи накриють Україну. Яким областям не пощастить з погодою на початку квітня

Подекуди прогнозуються грози

Попри досить теплу погоду в березні, початок квітня може бути досить мінливим та прохолодним. Подекуди температура опуститься до 0 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, українцям ще рано розслаблятися. Адже за даними міжнародних синоптичних моделей, на початку квітня очікується повернення холоднечі. Минулого року ситуація була схожою: рекордно теплий березень 2025-го змінився контрастним квітнем зі снігом у першій половині місяця та інтенсивними заморозками.

"Весна залишається мінливою: то тішить аномальним теплом, то нагадує про холод. Уважно спостерігаємо за перебудовою атмосферних процесів і оперативно повідомлятимемо про зміни", — підсумував Постригань.

Яка погода буде 31 березня та 1 квітня

За даними Ventusky, 31 березня очікується контрастна погода. Адже західні та північні області очікує похолодання — стовпчик термометра покаже до +9 градусів вдень та до +4 градусів вночі. Протягом дня усі області, окрім центральних, накриватиме дощ з грозами. Водночас в центрі та на сході України очікується до+17 градусів вдень.

Погода в Україні 31 березня. Дані: Ventusky

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у вівторок, 31 березня, очікуються дощі, однак зливи та грози накриють лише північ. Температура повітря вдень подекуди сягатиме до +19 градусів, а вночі — до +3 градусів.

Погода в Україні 31 березня. Дані: Укргідрометцентр

1 квітня

У перший день квітня синоптики Ventusky прогнозують значне похолодання для західних областей. Тут вночі повітря охолоне до 0 градусів, що може стати причиною заморозків, а вдень прогріється до +7 градусів. В інших регіонах вдень очікується до +15 градусів.

Погода в Україні 1 квітня. Дані: Ventusky

Укргідрометцентр на 1 квітня прогнозує дощі на заході, півночі та сході, подекуди зі зливами. Термометр вночі покаже до +3 градусів, а вдень — до +13 градусів.

Погода в Україні 1 квітня. Дані: Укргідрометцентр

