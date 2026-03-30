Кривой Рог встретит апрель в облаках и осадках: когда в городе будет по-настоящему тепло

Зонтики могут понадобиться в ближайшее время

Кривой Рог готовится к контрастной неделе, где солнечные прояснения будут чередоваться с обильными осадками. Температурные качели заставят горожан держать и зонтики, и легкие куртки изготовки.

По данным метеорологического ресурса Sinoptik.ua, начало апреля в промышленном сердце Украины обещает быть влажным, но достаточно теплым. Детальнее в материале "Телеграф".

Каким будет начало апреля

Вторник, 31 марта, принесет в город небольшую прохладу по сравнению с предыдущими днями. В течение всего дня небо будет затянуто облаками, а температура воздуха будет колебаться от +8°C ночью до +15°C в дневные часы.

Уже в среду, 1 апреля, в Кривой Рог приедут настоящие весенние дожди. Осадки ожидаются в течение всего дня, однако температурный фон остается комфортным: столбики термометров поднимутся до отметки +16°C.

Самым жарким днем недели станет четверг, 2 апреля. Несмотря на переменную облачность, воздух прогреется до рекордных для этой недели +18°C. Это будет идеальное время для прогулок, ведь существенных осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

3 апреля в Кривом Роге снова пойдет дождь, который будет сопровождаться температурой около +15°C.

Суббота, 4 апреля, принесет небольшое облегчение: дождь наконец утихнет, уступив место переменным облачностям, а воздух прогреется до +15°C.

Самым холодным днем в разрезе дневной температуры окажется воскресенье, 5 апреля. В этот выходной температура не поднимется выше +14°C, а небо снова покроют облака, кое-где с прояснениями.

