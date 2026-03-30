Неожиданный способ на Пасху: как покрасить яйцо без желтка и белка (фото)

Это очень простой метод

Перед Пасхой многие ищут простые способы красиво украсить яйца дома. Обычно используют луковую шелуху, чай каркаде или синюю капусту. Но есть еще один вариант, позволяющий покрасить яйцо и при этом не использовать его содержимое.

Как написали в "Мindmegette", яйцо можно осторожно выдуть, оставив только скорлупу. Такой вариант хорошо подходит для создания писанок.

Как это сделать

Этот процесс не требует особых навыков. Достаточно подготовить чистые яйца, булавку, зубочистку, соломинку и миску. Яйцо сначала прокалывают сверху, немного расширяют отверстие, а затем осторожно перемешивают содержимое внутри. После этого делают второе отверстие снизу и через соломинку выдувают белок и желток в миску.

Пустую скорлупу промывают теплой водой, дают ей высохнуть и уже потом приступают к декорированию.

Девушка в Тике с ником "tvorcha_majsternja_m.m" наглядно продемонстрировала, как это сделать, чтобы не раздавить яйцо и выпустить из него все содержимое.

Как украсить

1. Мраморный эффект

Этот способ создает на яйце эффект акварельных разводов. В небольшую емкость добавляют несколько капель мраморной краски и палочкой рисуют произвольные узоры. После этого яйцо окунают в краску, чтобы рисунок перенесся на поверхность, и оставляют сохнуть.

Способ окрашивания пасхальных яиц. Фото: ТСН

2. Металлический эффект

Для такого декора используют золотую или серебряную фольгу, которая создает эффект "состаренного" металла. Сначала яйца окрашивают и осторожно прокатывают в перчатках до полного высыхания. Затем на поверхность прикладывают фольгу, чтобы она частично прилипла пятнами, а для фиксации используют клей для декупажа.

Метод окрашивания пасхальных яиц. Фото: Телеграф

3. Глянцевая поверхность с узорами

В этом варианте используется краска для стекла. Сначала яйцо окрашивают в основной цвет и дают ему высохнуть. Затем поверхность украшают различными узорами, используя нитки или канцелярские резинки для создания декоративного эффекта.

Техника окрашивания пасхальных яиц. Фото: Pinterest

