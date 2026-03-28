Не только мощный оберег. Что наши предки на Пасху дарили друг другу
Эти подарки хранились в семье не один год
Пасха — один из самых больших христианских праздников, который отмечают несколько веков. Наши предки обменивались в этот день подарками. Одним из самых популярных вариантов были расписаны собственноручно деревянные яйца.
"Телеграф" расскажет, почему раньше дарили деревянные яйца и какой символизм они скрывают. Заметим, что в древности почти все пасхальные яйца расписывались разными орнаментами.
Вообще, все пасхальные традиции имеют свой смысл, так же и писанки. В христианстве яйцо – это своеобразный образ воскресения Иисуса Христа, ведь из почти мертвой скорлупы может появиться жизнь. Сами яйца издавна были символом жизни, возрождения и бессмертия.
Почему предки дарили деревянные яйца
Дерево в религии и быту имеет большой символизм, а в сочетании с орнаментами и формой яйца принимает мощную форму. Считалось, что такие подарки позычают людям:
- долговечность, ведь дерево хранилось не один год как оберег;
- орнаменты на яйце имели свою силу и немало символов, защищавших от зла;
- плодородие – яйца символизировали плодородие земли, богатый урожай.
Обычно подаренные близкими деревянные яйца занимали почетное место в углу возле свечей и икон. Они были напоминанием хозяевам о том, что их оберегает большая сила, и они выдержат все невзгоды.
Сейчас такие яйца стали скорее приятными сувенирами или декором. Однако некоторые семьи до сих пор подражают давним традициям и видят в таких подарках большой символизм.
