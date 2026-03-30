Неочікуваний спосіб на Великдень: як пофарбувати яйце без жовтка та білка (фото)

Це дуже простий метод

Перед Великоднем багато хто шукає прості способи красиво прикрасити яйця вдома. Зазвичай використовують лушпиння цибулі, чай каркаде чи синю капусту. Але є ще один варіант, який дозволяє пофарбувати яйце і при цьому не використовувати його вміст.

Як написали в "Мindmegette", яйце можна обережно видути, залишивши тільки шкаралупу. Такий варіант добре підходить для створення писанок.

Як це зробити

Процес не потребує складних навичок. Достатньо підготувати чисті яйця, шпильку, зубочистку, соломинку та миску. Яйце спочатку проколюють зверху, трохи розширюють отвір, а потім обережно перемішують вміст усередині. Після цього роблять другий отвір знизу і через соломинку видувають білок і жовток у миску.

Порожню шкаралупу промивають теплою водою, дають їй висохнути й вже потім переходять до декору.

Дівчина в ТікТок з ніком "tvorcha_majsternja_m.m" наочно продемонструвала, як це зробити, щоб не розчавити яйце і випустити з нього весь вміст.

Як прикрасити

1. Мармуровий ефект

Цей спосіб створює на яйці ефект акварельних розводів. У невелику ємність додають кілька крапель мармурової фарби та паличкою формують довільні візерунки. Після цього яйце занурюють у фарбу, щоб малюнок перенісся на поверхню, і залишають висихати.

Спосіб фарбування великодніх яєць. Фото: ТСН

2. Металевий ефект

Для такого декору використовують золоту або срібну фольгу, яка створює вигляд "зістареного" металу. Спочатку яйця фарбують і обережно прокочують у рукавичках до висихання. Потім на поверхню прикладають фольгу, щоб вона частково закріпилася плямами, а для фіксації використовують клей для декупажу.

Метод фарбування великодніх яєць. Фото: Телеграф

3. Глянцева поверхня з візерунками

У цьому варіанті застосовують фарбу для скла. Спочатку яйце фарбують у базовий колір і дають йому висохнути. Після цього поверхню доповнюють різними візерунками, використовуючи нитки або гумки канцелярські для створення декоративного ефекту.

Техніка фарбування великодніх яєць. Фото: Pinterest

